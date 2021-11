Real Zaragoza: un frontón en Lezama

Fue un día de perros. Un partido con poco lugar para la poesía en el corazón de Vizcaya. Jugado en una sobremesa siberiana, lluviosa, desapacible y cruda, y contra un rival de pierna dura, aliento caliente y fútbol de fatiga frente al que el Real Zaragoza fue papel mojado. Ni pudo ni supo mirarle a los ojos a la victoria cuando las circunstancias se la acercaron con la temerosa lanzada de Orozko sobre Valentín Vada que le costó la roja directa.

Hasta entonces, el Real Zaragoza transitó por el partido dentro del guión previsto y aventurado en las previas: un Amorebieta extenuante en la presión, incansable en cada palmo de terreno, empeñado en el juego aéreo, incisivo por los carriles y tenaz en cada una de las pequeñas guerras en las que convertía toda pelota.

El Real Zaragoza controló bien ese tipo de fútbol y detectó las debilidades de los vascos en su línea defensiva adelantada, disparándoles flechas entre los centrales y el vacío que dejaban sus carrileros. Por allí, atacó el Real Zaragoza con intención y por allí se adelantó, hasta el empate local, en una jugada de esas que estaban programadas en el manual de usuario del Amorebieta.

Sin embargo, los movimientos de Jim en el partido se ahogaron en el punto en el que su equipo se puso en superioridad. Tenía por delante casi media hora para marcar un gol triunfador con todo a favor. Pero, en el fútbol, hay muchas veces en las que más es menos. El Real Zaragoza ganó un hombre, pero perdió las ideas. Entró en una espiral de precipitación y confusión que le hizo extraviar el mapa del partido.

El Amorebieta, sin su delantero principal, apenas se debilitó en su organización defensiva. Tuvo una reacción sencilla ante un problema aparentemente complejo. Sin Íñigo Orozko le costaría más ganar, pero no tanto proteger el empate. No cambió nada. Reforzó con energía su centro del campo y mantuvo su apuesta. Y el Zaragoza cayó en la trampa. Le entraron las prisas y la desesperación. Jim lo analizó al terminar: «No supimos interpretar el partido».

La mejor vía para que el balón te vuelva tan rápido como lo alejas de ti es la que el Real Zaragoza experimentó sobre el césped de Lezama en la media hora final. El equipo de Jim jugó al frontón ante un rival encantado de hacerlo. El Amorebieta fue una pared que devolvió todos los asaltos aéreos a los que el Zaragoza redujo su partido. El balón iba y venía, volaba y retornaba, de centrales a centrales.

No se sabe si por decisión de Jim o no -los cambios finales, con jugadores de talla alta y buen juego por arriba como Adrián o Azón, nos dan alguna pista sobre ello-, pero el Zaragoza se entregó al fútbol directo e impaciente, apresurándose en sus ataques, perdiendo la templanza y la lucidez, y extraviándose en un juego de pases largos y frontales que no le conducían a ninguna parte.

El Amorebieta se acomodó en su balcón del área y se defendió de una situación que controla y domina. Un equipo experto en el juego aéreo, en las disputas, no le concedió al Zaragoza ni un remate en superioridad.

La frustración y la impotencia se apoderaron de los aragoneses, consumidos también por las pérdidas de tiempo y la permisibilidad de un De la Fuente Ramos especialmente puntilloso. El partido se paró más de lo debido, aunque el Zaragoza hubiera estado cinco días seguidos lanzando balones contra una pared.

De nuevo, con el peso del partido sobre los hombros, como muchas veces le sucede en La Romareda, al Zaragoza le faltaron fórmulas para atacar. Ese es ahora su mayor dilema: ¿Qué hacer cuando los rivales le animan a que lo haga? ¿Qué hacer cuando se presenta a la cita como un equipo superior?

Quizá los próximos partidos antes de la Navidad, contra Éibar, Almería y Tenerife, los tres primeros clasificados, arrojen algunas respuestas en esta dirección.