Jair: "No me siento indiscutible"

Por más que Jair Amador no se sienta “indiscutible”, lo es. Solo él lo ha jugado todo esta temporada. Sea junto Francés o acompañado de Lluís López, cuando el canterano ha sido convocado con la selección española sub-21, el central portugués siempre ha formado parte de la defensa titular de Juan Ignacio Martínez. Más de 1.400 minutos de juego repartidos en 16 encuentros. Titular en todos ellos. Confirmando que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera.

“Me encuentro bien física y mentalmente. También con el grupo y con el entrenador. No me siento indiscutible porque en el fútbol ya se sabe que indiscutibles hay dos, y yo no soy. Pero de momento el míster me está haciendo jugar, y yo trato de hacerlo lo mejor que puedo para seguir ahí”, ha señalado este miércoles, a su paso por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, Jair.

“Hay mucha competencia. Todos los compañeros están haciendo méritos para jugar pero el míster me está escogiendo a mí. Por eso trataré de seguir dando la cara”, ha añadido, antes de destacar su buena sintonía con sus acompañantes en la zaga. “Francés es muy impetuoso, con carácter ganador y calidad para sacar el balón. Me complemento bien con él, y con Lluís -por López- también. Es un jugador con buena salida de balón; y defensivamente también va muy bien”, ha valorado el central zaragocista, que ve al equipo “con mucha más confianza” que hace algunas semanas.

“No es lo mismo venir de nueve semanas consecutivas con empates, que sumar de tres en tres. Es un golpe de moral positivo y, después de haber cogido la racha de victorias, esperamos seguir en esa marcha”, ha adelantado, en los días previos a la visita del Leganés, un rival de “mucha calidad” a pesar de su mal inicio de temporada.

“No han arrancado bien, pero son fuertes. En cualquier momento pueden cambiar su racha. Ahí está nuestro ejemplo: ganas dos o tres partidos y te pones arriba. Seguro que el Leganés acaba más arriba de donde está ahora”, ha dicho Jair sobre los pepineros.

Por último, en referencia a su renovación, el defensa luso ha asegurado que le gustaría estar “mucho más tiempo aquí” porque desde que llegó está “muy a gusto” e “involucrado en el proyecto”.