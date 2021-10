Jim: "No estamos para paños calientes, hay que recuperar nuestra autoestima"

Juan Ignacio Martínez 'Jim', el entrenador del Real Zaragoza, abordó a primera hora de la mañana de este domingo los detalles previos al partido de la jornada 12 que el equipo aragonés disputará en la noche del lunes en Gerona. Un duelo por todo lo bajo, con dos equipos 'gallos' de la categoría metidos en problemas, en la zona de descenso. Será el colofón a una semana con tres partidos concatenados, de exigencia máxima en el esfuerzo y que han dejado secuelas.

"En Gerona vamos a proponer un once físico, con jugadores que estén al cien por cien de fuerzas, por puro sentido común. Necesitamos afrontar 90 minutos sabiendo lo que nos estamos jugando. El rival está en una situación muy parecida a nosotros; los dos equipos, antes de comenzar el campeonato, nadie pensaba que íbamos a estar en esta situación", anticipó Jim, dejando la puerta abierta a varios cambios en el equipo titular del Real Zaragoza en este choque en Montilivi.

Esta aseveración, en principio, pone en duda la presencia del delantero Narváez, que no se entrenó en las últimas horas afectado por problemas musculares y traumatismos, estado que acumula el colombiano desde hace semanas y que las duras entradas de los defensores de la Ponferradina el jueves hicieron más patente. "Apuraremos hasta el último momento, con Narváez y otros jugadores que arrastran dificultades. No vamos a arriesgar. En esta semana de tres partidos, ha sido tónica común ver cambios en muchos equipos a los pocos minutos por lesiones musculares. Y no quiero caer en eso", advirtió Jim.

Jim reconoce que el equipo, en las últimas 48 horas, ha elevado internamente el tono de su autocrítica. La situación en la tabla así lo aconseja, con solo un triunfo en 11 jornadas. "Sí, hemos hablado mucho. Hemos dejado cuatro aspectos del juego expuestos a la plantilla y han sido los propios jugadores los que han intervenido. No se pueden cometer fallos como los que tuvimos el último día. La autocrítica ha corrido a cargo de los propios jugadores. Saben que, en Gerona, hay que ganar ya sí o sí por cómo estamos de puntos (solo 11). Debemos ser muy fuertes mentalmente", subrayó el técnico alicantino, que expuso más mensajes de hondura.

"No estamos ya para paños calientes. Tenemos que recobrar nuestra propia autoestima y saber lo que supone jugar en el Real Zaragoza. Eso viene ya puesto cuando se firma el contrato con este club, la presión del campo, la mediática, en la calle, las aspiraciones, todo. Hemos sido muy sinceros entre nosotros en estas últimas horas. Tenemos una estadística tan negativa que, enumerarla, haría que nos faltara día para hacerlo", espetó como lema de cabecera para una plantilla que empieza a sentir ya las obligaciones de su responsabilidad en el histórico club blanquillo, de nuevo en apuros clasificatorios serios.

Se le preguntó, en concreto, por el estado anímico y moral de los delanteros que no marcan goles, que están secos, que están repitiendo el mal fario que sufrieron el año pasado Toro Fernández y Vuckic (incluso Alegría), es decir, los inéditos ante el gol Álvaro Giménez y Nano Mesa, junto con el joven Azón, todavía con su casillero anotador a cero. "Ellos son personas y lo sientes. Su orgullo les pica. Yo no quiero comparaciones con el año pasado. Solo espero que tengan enseguida esa pizca de suerte que es necesaria para marcar. Si Nano hubiese metido la de cabeza en el minuto 93 ante la Ponferradina... estaríamos todos eufóricos ahora, pero no sucedió y es todo lo contrario. Álvaro salió abatido del campo tras fallar el penalti contra el Huesca. Nano lo hizo después de fallar la última contra la Ponferradina. Solo cabe esperar a todo esto cambie de inmediato", cerró su discurso Jim en la mañana dominical.