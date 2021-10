Árbitro debutante, internacional en fútbol-playa, para el Real Zaragoza en Montilivi

Árbitro debutante para el Real Zaragoza en su partido de Gerona este lunes. El canario, de Las Palmas de Gran Canaria, Raúl Martín González Francés, ha sido designado por el Comité para llevar las riendas del importante choque entre aragoneses y catalanes en el estadio de Montilivi. Es uno de los cuatro nuevos en el fútbol profesional este año, tras conseguir el ascenso desde la Segunda B en junio. Tiene 33 años y una historia paralela que lo hace distinto a todos los demás: es, además de árbitro de fútbol 11, colegiado internacional en la disciplina de fútbol-playa.

Su condición de isleño favoreció desde muy joven esta posibilidad de arbitrar ambas cosas, tanto en los campos del fútbol formativo de Gran Canaria como en los habituales torneos de fútbol playero que las islas acogen durante el año. Ahí, en el fútbol sobre arena, mucho más secundario y reducido en practicantes y seguimiento, a González Francés le ha resultado relativamente accesible emerger con la escarapela de árbitro internacional, de árbitro FIFA.

González Francés, en un partido de fútbol 11. HA

Y esta dote, distinta a cualquier otro juez futbolístico de los que vienen ejerciendo hace décadas en Primera y Segunda División, hace de este novel González Francés un árbitro de impacto a primera vista. Sus credenciales no son las ordinarias en este negociado. La mezcla fútbol 11-fútbol playa no se conocía hasta ahora.

González Francés, con visera, a la derecha de la foto, en un torneo internacional de fútbol-playa, con su escarapela FIFA en el pecho. HA

Será el sexto partido que pite este árbitro este año de estreno en la categoría de plata. En los cinco anteriores, solo se dio un triunfo local, tres empates y una victoria visitante. González Francés pisa la hierba las jornadas pares. Su debut oficial fue en la 2, en un Lugo-Real Sociedad B que acabó 0-0. En la jornada 4, estuvo en el empate, 1-1, del Ibiza-Amorebieta. En la 6, le dieron el Alcorcón-Almería, que concluyó con la goleada andaluza por 0-4. En la jornada 8 fue el juez del Málaga-Fuenlabrada, con triunfo malacitano por 1-0. Y hace pocos días, en la 10, su última encomienda fue el Real Sociedad B-Oviedo, con empate a uno, jugado excepcionalmente en Ipurúa (Éibar) por estar cambiándose el césped de Anoeta, en San Sebastián.

Sin duda, por la trascendencia ya de los puntos y por el potencial de los dos clubes, este Girona-Real Zaragoza es el partido con más enjundia con el que se va a encontrar hasta hoy González Francés, el árbitro de fútbol y fútbol-playa de la liga española.