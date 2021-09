Los 23 convocados por Jim para Lugo, con Yanis como gran novedad y sin lesionados

Desde las 12.00 del mediodía de este sábado viaja el Real Zaragoza hacia Lugo, por autopista y autovía, un largo camino de 700 kilómetros en autobús que los dejará en la ciudad gallega en torno a las 21.00. Un trecho de 9 horas, con una y media de pausa para comer, en Logroño. Juan Ignacio Martínez 'Jim' se lleva a 23 futbolistas al estadio Anxo Carro, el límite permitido por el neofútbol pos pandemia, que hasta hoy no había completado nunca (se había quedado entre 20 y 22 voluntariamente en las primeras jornadas).

La novedad más evidente es la presencia por primera vez del panameños César Yanis, extremo fichado al final del mercado de verano en agosto y que, casi un mes después, estará en disposición de debutar y mostrar todo lo desconocido que oculta tras su llegada a Europa por primera vez, camino ya de los 26 años.

También se reintegra en el grupo el lateral derecho Gámez, que fue forzada ausencia el último día ante la Real Sociedad B por sanción, tras haber sido expulsado en Fuenlabrada en la jornada previa. Y, como estaba previsto, no hay nadie que se quede en tierra por motivos físicos, pese a que la semana mantuvo las alertas encendidas en algunos casos relevantes, como los de Narváez (no pudo trabajar hasta el jueves por una lumbalgia) y el portero Cristian Álvarez. Todo ha ido según las mejores pautas de los médicos y fisioterapeutas y los dos estarán en el once inicial en Lugo, en el partido de la 7ª jornada que comenzará a las 20.30 de este domingo.

Al final, con esta amplia citación, solo quedan fuera de los planes de Jim el lesionado de larga duración Vigaray y, como parece ser hábito para lo sucesivo, el capitán Javi Ros, que prefirió seguir en la plantilla y no buscar una salida cuando en verano fue invitado por el club a abandonar el Real Zaragoza. El tudelano, que sí fue citado en las primeras tres jornadas (faltaban bastantes jugadores por llegar), ya no cuenta para nada hace casi un mes.

De la última lista también se cae el filial Ángel López, que suplió al expulsado Gámez pero no llegó a debutar con el primer equipo.

Los 23 expedicionarios son Cristian Álvarez, Ratón, Gámez, Chavarría, Nieto, Francés, Jair, Clemente, Lluís López, Eguaras, Zapater, Petrovic, Francho, Igbekeme, Adrián González, Vada, Bermejo, Sainz, Yanis, Nano, Narváez, Álvaro Giménez y Azón.

Los convocados del Real Zaragoza para el viaje a Lugo. RZ

En este duro viaje hasta el interior de Galicia, el equipo pernoctará y descansará el domingo en el Hotel Santiago, a las afueras de la ciudad amurallada. Y regresará a Zaragoza durante toda la madrugada del lunes, partiendo del estadio Anxo Carro a la conclusión del partido, en torno a las 23.00, con llegada prevista a casa sobre las 8.00 de la mañana siguientes.