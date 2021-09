Jim: "No somos de alarmas ni de cambios"

Juan Ignacio Martínez sigue convencido de que el Real Zaragoza debe crecer desde atrás. El técnico alicantino considera que el acierto de cara a portería viene “por rachas” y, tal y como ha remarcado en la rueda de prensa previa a la visita al Anxo Carro de Lugo, se esfuerza más por afianzar la zona trasera y encajar menos goles.

Jim quiere “animales” cuando el balón pase al campo propio. Considera igual de importante que los goles empiecen a llegar como evitar tener que remar “río arriba” cuando el equipo se pone por debajo en el marcador. Por eso a lo largo de la semana ha incidido más en el aspecto defensivo que en el ofensivo. Por eso ha focalizado el grueso de los entrenamientos en no conceder facilidades a un rival que se siente cómodo en el ida y vuelta.

“Es un campo en el que, no sé por qué, siempre pasan cosas en las dos áreas. Además, hay que reconocerle al Lugo su trabajo. El año pasado nos trajimos un punto merced a aquella jugada heroica que pasará a la historia del club, con el gol de Cristian. Durante la semana hemos insistido mucho en que el Lugo tiene muy claro a lo que juega y no te puedes equivocar”, ha adelantado Jim, recordando que a los gallegos no les importa no tener el balón.

“Sin él te genera mucho peligro. Por eso hay que se contundente en las vigilancias. Si no, nos harán daño en el ida y vuelta porque ellos están adiestrados para ello”, ha añadido un Juan Ignacio Martínez que en ningún caso es partidario de “alarmas ni de cambios”.

El técnico del Zaragoza, que en Lugo espera contar con todos sus efectivos una vez que Cristian y Narváez se han recuperado de sus molestias, sigue preocupándose más por que sus jugadores plasmen su idea en el verde que por la tabla clasificatoria.

“Esta semana hemos insistido en dos conceptos importantes y ahí sí que tenemos que ser muy duros. Si eso lo hacemos bien, creceremos como equipo”, ha señalado, antes de reconocer que los seis puntos sumados son un bagaje corto. “Si atendemos a los posibles y a los conseguidos, estamos en un 33% de rendimiento. Eso, evidentemente, no da para lo que todos queremos”, ha valorado, antes de terminar celebrando una buena noticia, el poder contar con César Yanis.

“El jueves completó todo el entrenamiento y muy bien. Hizo goles, desbordó… Transmitió esas sensaciones positivas que hasta ahora no había podido transmitir. Ya le vemos las cositas que todos deseamos. Ojalá en Lugo pueda ser de la partida”, ha finalizado Jim.