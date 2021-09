César Yanis ha sido presentado este martes como jugador zaragocista. El panameño, el octavo refuerzo del proyecto deportivo que lidera Miguel Torrecilla, llega para incrementar los recursos de un ataque que sigue teniendo muchas dificultades para ver portería. Yanis puede actuar de extremo por andas bandas y también como segundo delantero, apareciendo entre líneas.

“Estoy contento y con ganas de hacer las cosas bien. Por historia y aficionados, el Real Zaragoza es una institución muy grande. Cuando me propusieron venir, no me lo pensé”, se ha arrancado Yanis en su rueda de prensa de presentación.

Aunque ha eludido hablar de metas personales, sí ha adelantado que, “con la ayuda del equipo”, espera aportar “muchas cosas” de cara al gol. Y ha subrayado que se siente “física y mentalmente preparado” para entrar en el equipo cuando Juan Ignacio Martínez lo considere necesario.

Yanis, que viene cedido por el Club Deportivo del Este de Panamá con una opción de compra, ya ha completado dos entrenamientos con la plantilla zaragocista y ya conoce lo que el entrenador espera de él. “He hablado con el profe -por Jim- y me ha pedido que venga a hacer las cosas bien y aporte lo que necesita el club. Me siento cómodo jugando por las dos bandas, pero mucho mejor por la derecha para entrar hacia adentro”, ha indicado, antes de analizar las sensaciones que el equipo le transmitió el pasado domingo en el duelo ante el Fuenlabrada.

“Pude ver el partido. El equipo estuvo bien, teniendo la pelota. Solo falta el último toque, que es el gol”, ha añadido un César Yanis que está ante la “gran oportunidad” de su carrera y, más allá de establecerse marcas personales, entiende que lo más importante es “conseguir los objetivos del equipo”.

Torrecilla destaca su "polivalencia"

El director deportivo zaragocista, Miguel Torrecilla, ha definido a Yanis como un jugador "polivalente" que era "necesario" para completar la parcela atacante. "Es zurdo y se adapta a jugar en bandas bandas. A pierna natural, como juega con su selección, y a pierna cambiada para entrar hacia adentro. También puede jugar entre líneas, cerca del delantero", ha indicado Torrecilla, añadiendo que el panameño "ve fácil el último pase y busca el juego asociativo".