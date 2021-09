Real Zaragoza: Los fichajes asoman

La mejor noticia del partido en Alcorcón, más allá de la indispensable victoria, fue comprobar que los fichajes, de una forma u otra, suman. Tres de ellos, Fran Gámez, Lluís López y Álvaro Giménez ya venían asentados en el once. No así Radosav Petrovic, Nano Mesa y Borja Sainz, que siempre habían asomado desde el banquillo, ni un Valentín Vada que disputó sus primeros minutos con el Real Zaragoza. Un cuarto de hora necesitó el argentino para rubricar una victoria que, a buen seguro, permitirá a Juan Ignacio Martínez trabajar con más sosiego el equipo.

Los últimos en llegar incrementan los opciones del alicantino. Puede salirse del guion al que nos había acostumbrado. Puede equivocarse, como con el planteamiento de la primera mitad en Santo Domingo, y rectificar después. Puede enfadarse con lo propuesto por sus jugadores y buscar soluciones en el banquillo.

Nano Mesa y Borja Sainz llamaron a la puerta de la titularidad en Santo Domingo. Mejoraron al equipo desde un papel, el de revulsivo, que podría ir a más próximamente. Principalmente, porque Sergio Bermejo no está respondiendo a la confianza que Jim deposita en él. Aparece de forma intermitente y tiene que aprender a convertir su talento, que lo tiene, en acciones efectivas.

Contra el Alcorcón, el futbolista madrileño dispuso de una clara ocasión que volvió a evidenciar su gran defecto, la falta de determinación hacia el área contraria. Petrovic le sirvió un gran balón en largo, el único balón en el que el serbio rompió líneas, y Bermejo perdonó ante Dani Jiménez. Era la recta final de la primera parte y ninguno de estos dos futbolistas volvería al campo en la segunda mitad.

Los primeros minutos 45 minutos de Petrovic como titular se saldaron con rigor táctico y un fútbol práctico que requiere una marcha más. Se le vio lento a la hora de achicar espacios y también en la construcción del juego. Aportó equilibrio pero a un ritmo bajo, sin mejorar lo ofrecido en los anteriores compromisos por un James Igbekeme al que el duelo en Alcorcón bien puede servirle de aviso.

Cada vez va a estar más caro jugar. En Fuenlabrada, el regreso de los canteranos Alejandro Francés, Francho Serrano e Iván Azón, que hoy disputan ante Lituania el segundo encuentro de clasificación para el Europeo sub-21, hará aumentar las alternativas de Jim. Está por ver si otro de los refuerzos, Lluis López, se mantendrá como titular o la presencia de Francés lo sacará del equipo.

Por el momento, el defensa catalán ha ofrecido un rendimiento dispar. En Valladolid tuvo una participación testimonial, al entrar en la recta final del encuentro en sustitución de Jair; contra el Cartagena estuvo certero en los balones divididos, dejando además buenas sensaciones en la salida desde atrás; y el domingo, por contra, apenas sumó en la creación y sufrió durante buena parte del encuentro con el marcaje de Xisco, que lo superó en el gol del Alcorcón. Condiciones le sobran y, si las reviste de contundencia, hay central para rato.

Del mismo modo, Fran Gámez apunta a ser un futbolista clave en este Real Zaragoza. El ex del Mallorca ofrece recorrido y llegada. Se convierte en un atacante más en los avances y, por el momento, no ha sufrido en exceso atrás. Su mejor partido fue contra el Cartagena, cuando pisó línea de fondo continuamente. Solo se le pudo achacar algo más de clarividencia en el momento de centrar, aptitud que agradecerán Juanjo Narváez y un Álvaro Giménez que, por el momento, no está marcando diferencias.

El delantero ilicitano, capaz de sumar una veintena de goles hace tres temporadas, llegó para ser el referente ofensivo, pero todavía no se ha estrenado. Corre, se ofrece y fija a los centrales, pero se espera que con el paso de los partidos adquiera presencia en el área. Necesita coger ritmo y socios que le suministren balones. Valentín Vada cumple ese perfil de centrocampista ofensivo que puede romper con el juego posicional de Eguaras y Zapater.

Futbolistas verticales

Más pronto que tarde, el ex del Almería entrará en las formaciones iniciales. Es muy del gusto de Juan Ignacio Martínez y puede aportar último pase y disparo de larga distancia. Llegada, al fin y al cabo. Que es, precisamente, lo que más le hace falta a este equipo.

Con permiso de Azón y Narváez, y a la espera de ver lo que puede ofrecer César Yanis, Mesa y Sainz son los hombres más verticales de este Zaragoza. El canario es un atacante imprevisible, que puede aparecer por cualquier zona. Sainz está siendo utilizado por el flanco derecho, pero también puede actuar por el izquierdo. Tiene desborde, pero, a tenor de lo visto en sus primeros encuentros, hay que exigirle algo más de constancia.