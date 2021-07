Viernes, viernes, lunes... los horarios siguen sacando al Real Zaragoza del fin de semana

Viernes, viernes, lunes... es, de momento, la serie o cadencia del plan de juego del Real Zaragoza en las primeras tres jornadas de la liga 2021-22 de la Segunda División española. La Liga, previa decisión de las cadenas de televisión con derechos en la transmisión de los partidos en España, ha ubicado estos tres partidos iniciales del nuevo torneo liguero del Real Zaragoza fuera del fin de semana, alejados de los días de asueto de la mayoría de la población, incrustados por lo tanto en días de hacienda o laborales, lo que deriva inexorablemente en que las horas de comienzo de los choques sean nocturnas y, siendo verano, muy tardías. A saber:

El Real Zaragoza comenzará la nueva liga en La Romareda frente al Ibiza, en la jornada 1, el viernes 13 de agosto, a las 22.00. Su primer desplazamiento lo llevará a Valladolid en la jornada 2 y jugará otra vez en viernes, el 20 de agosto, a las 20.00. Y la jornada 3, que traerá a La Romareda al Cartagena, pondrá el fútbol en el estadio zaragozano el lunes 30 de septiembre a las 22.00.

Jornada 1, la inaugural de la liga 2021-22 en Segunda División, dentro de solo 16 días. LFP

Los tres partidos han caído en esas franjas horarias porque es la cadena Gol quién así lo ha decidido. Ella tiene la prevalencia para elegir cada fin de semana un lote de partidos, normalmente los de mayor tirón. En segunda instancia queda Vamos, de Movistar +. Y el tercer vagón lo componen la mayoría de duelos de cada jornada, que se ven por Movistar + Liga. En el caso de Gol, los horarios de máxima audiencia ('prime time') según sus medidores ('share') son siempre los nocturnos, da igual el tiempo y la estación del año, esos que hacen que el fútbol se vea en los sofás y los bares a la hora de la cena y que hacen terminar los partidos cerca de la medianoche.

Es llamativo que el Real Zaragoza empiece la liga con tres partidos seguidos en viernes y lunes, días que, por su rareza en los usos tradionales de las aficiones en todos los clubes españoles, generaron desde su inclusión en la horquilla de horarios por parte de La Liga el rechazo de muchas entidades futbolísticas, llegando incluso a estar judicializados. Pero no es nada nuevo, realmente.

Horarios de la jornada 2, alrededor del domingo 22 de agosto. HA

Esta fotografía de situación de los partidos del Real Zaragoza alejados del fin de semana, sin pisar los sábados y, mucho menos, los añorados y queridos domingos, en especial cuando los partidos se juegan después de comer, en horario de tarde, ha sido ya un hábito desde hace más de un lustro. El equipo aragonés es el más apetecible para las televisiones en el reparto de la Segunda División en la última década (esta será la novena temporada consecutiva de los zaragocistas en la categoría de plata). Es el gran -por no decir el único- chollo para los termómetros de audiencias de las empresas audiovisuales que explotan el fútbol de plata en España. Este año, ya sin en Espanyol ni el Mallorca, que subieron a Primera, mucho más, dado que los descendidos esta vez no arrastran, ni con mucho, el volumen de seguidores de los citados.

Este círculo vicioso, sabido es hace tiempo, va a seguir generando un perjuicio múltiple al Real Zaragoza y el zaragocismo, más allá de la respulsión -o imposibilidad material- que genera el hecho de tener que ir al fútbol un lunes o un viernes a última hora de la noche.

El Real Zaragoza, como en Segunda los baremos de recompensas por aparición en televisión no funcionan igual que en Primera, no obtiene prácticamente ningún beneficio económico por el hecho de ser considerado 'la vedette' número uno de la categoría para las televisiones. Y a sus seguidores, este tipo de conductas de La Liga y las plataformas audiovisuales los ponen en alerta porque, que no se juegue al fútbol en La Romareda durante muchas jornadas del año en los tramos de sábados y domingos, produce inevitables incompatibilidades para niños, ancianos, personas que viven fuera (incluso lejos) de la ciudad o, principalmente, tienen unos horarios de trabajo que riñen con todo lo que no sea la utilización del fin de semana para los ratos del ocio y la pasión futbolística.

De los inconvenientes y repercusiones nocivas dentro del marco intrínsecamente deportivo, físico y atlético que se derivan de esta fluctuación de horarios extemporáneos a lo largo de la temporada, en su día, en HERALDO, ya dio buena cuenta el experto Julio Calleja, catedrático de la Universidad del País Vasco (INEF), profesor del Comité Olímpico Español, entrenador personal de deportistas como Sergio Ibaka (NBA), un científico que desvela los agravios que sufre un equipo (como el zaragocista) por su sometimiento a este tipo de horarios aleatorios.