Jim: "El Real Zaragoza va a tener un equipo supercompetitivo que llevará al club donde merece"

De vuelta al escaparate, en el mediodía de este lunes, horas antes del estreno veraniego de mañana en Calahorra, Juan Ignacio Martínez continúa licuando el mismo optimismo que alimentó la reacción salvadora del Real Zaragoza en el pasado curso. Campechano, cercano, Jim continúa vendiendo ilusión en un equipo por construir. Como acostumbra, no se refugió en subterfugios. Lenguaje claro y alto. Solo ha llegado un fichaje hasta el momento, pero Jim no oculta su esperanza. “El Real Zaragoza va a tener un equipo supercompetitivo que llevará al club donde merece”, subrayó el técnico en su primera comparecencia de la pretemporada. No quiso articular en ningún momento el término ascenso, pero sus palabras no dejaban lugar a la duda al respecto. “Cuando llegué dije que no quería nombrar la Segunda División B. Nunca llamaré ahora Primera División. Llamaré al objetivo como el lugar que merece por todo el Real Zaragoza”, aclaró una y otra vez.

No obstante, Jim advirtió de las dificultades que aguardan en el caminar por la Segunda División. “¿Visteis cuando ascendió un equipazo como el Espanyol el año pasado? Fue en La Romareda y ya estábamos en mayo. Si hablamos en pleno mes de julio de Primera División, nos estamos equivocando”, enfatizó.

Desde el primer instante, Jim intentó entender el momento que está viviendo el club. “En cuanto a la venta del club, el primer día vino el presidente y nos transmitió confianza. Nos dijo que puede haber cambio accionarial”, recordó, para luego introducirse en el apartado de la composición de la plantilla que va a edificar Miguel Torrecilla. “Hablo cuatro veces al día con Torrecilla. Está claro que durante la pretemporada se van a ir incorporando jugadores. Hay un déficit claro de jugadores”, advirtió, para regresar de inmediato a un discurso ambicioso. “La ilusión de la pasada temporada la hemos multiplicado por mil. En otros equipos que he entrenado, como el Cartagena, llegaron hasta 10 futbolistas durante la pretemporada. Miguel Torrecilla es un gran conocedor del mercado. A Fran Gámez le dio muchas vueltas (antes de ficharlo)”, apuntó.

El técnico habló de las carencias de hombres que afectan a determinadas áreas, como el centro de la defensa, merma acrecentada para la sensible baja de Clemente. “Estamos hablando de un central, la llegada de Peybernes, pero pertenece a su club. Torrecilla barajará también otros nombres, seguro. El objetivo, como he dicho, es hacer un equipo competitivo”, argumentó.

Jim también dedicó un apartado a los canteranos que están haciendo la pretemporada con el primer equipo. “Los juveniles no van a jugar por capricho. Ramón Lozano y Ángel Espinosa están haciendo una formación muy buena. Los que han venido son chavales que conoce muy bien la dirección deportiva. Incluso hay niños con 17 años, como Ángel López y Pablo Cortés. Van a venir con nosotros. Van a jugar los partidos amistosos. Y yo no voy a mirar el DNI. Si ellos son capaces de decir aquí estoy yo, bienvenidos sean porque serán fichajes buenísimos. Desde luego, los chavales contagian entusiasmo. Lo están haciendo muy bien”, insistió.

El hecho de volver a jugar con público en La Romareda también fue valorado por Jim. “Quiero que La Romareda ruja. Un aforo del 70 por ciento sería buenísimo. En Aragón se lleva a rajatabla lo de las fases. Desde luego, será muy bueno jugar en nuestro estadio”, consideró.

El estilo que persigue en este nuevo Real Zaragoza clausuró la comparecencia. “Quiero un equipo reconocible. Vamos a ser protagonistas con el balón, con presión alta y presión tras pérdida. Intentaremos jugar desde atrás. Espero que los jugadores lo asimilen pronto”, concluyó Juan Ignacio Martínez.