Real Zaragoza: el riesgo de dirimir los 9 primeros puntos bajo mínimos

La liga 21-22 empezará el 13 de agosto para el Real Zaragoza, pero el mercado estival de fichajes estará abierto todo el mes y no se cerrará hasta el primero de septiembre o similar. Habrá, pues, en torno a 18 días de transacciones, fichajes y traspasos, con la competición en marcha.

Esta es una norma anacrónica, contra natura, perniciosa que, año tras año, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) no soluciona según dicta el sentido común. Lo suyo sería que el mercado acabase horas antes de que el balón echara a rodar oficialmente. Que no hubiera lugar a modificación alguna en las plantillas de todos los equipos profesionales con el torneo ya en marcha. Pero pasan los años y no hay manera de que este asunto tenga arreglo cabal por parte de los que mandan en el negocio del balompié español.

Este año, como ya ha sucedido otras veces, serán tres las jornadas que se disputen dentro de la vorágine del compro-vendo-cambio que, sabido es, siempre sufre un acelerón desesperado cuando las persianas van a bajarse hasta enero. Vistas las atípicas -y peligrosas- circunstancias en las que acomete el Real Zaragoza este tiempo clave para su fortalecimiento como equipo en la Segunda División tras un año deficiente que casi acabó en catástrofe, cabe colegir que es muy arriesgado afrontar las tres jornadas iniciales del torneo con el equipo sin hacer, bajo mínimos.

A La Romareda vendrán en esos días de agosto el Ibiza y el Cartagena y, entremedias, se viajará a Valladolid. Esos 9 puntos valen lo mismo que los de las últimas tres jornadas. Pueden ser los decisivos para todo. Y, según se adivina por la parálisis general del mercado en España (la crisis pospandémica afecta de cuajo a todos los equipos) y, en particular, por la especial situación del Real Zaragoza, con sus movimientos en el mercado ralentizados, congelados, a causa del proceso de compraventa de la SAD que está en marcha y aún no finalizado, hay muchas opciones de que el perfil definitivo de la plantilla zaragocista termine de definirse con todo ya en marcha, con puntos en juego. Algo nada aconsejable cuando son tantos los cambios de hondura que hay que acometer.