Larraz: "Intento ser una herramienta en el progreso del futbolista"

La verdad es obsesiva. Siempre se encuentra. O se reencuentra. El Real Zaragoza y Emilio Larraz se vuelven a encontrar por tercera vez. El técnico aragonés regresa para asumir la dirección del Deportivo Aragón, gran escaparate de la cantera, del futuro del Real Zaragoza.

Se entiende por obvia la respuesta, pero ¿cómo se siente ahora mismo?

Afortunado. Ilusionado. Muy feliz por estar aquí de nuevo.

¿Por qué ha regresado al Deportivo Aragón?

Vuelvo a Aragón porque es mi tierra, a Zaragoza porque es mi ciudad, y al Real Zaragoza porque es mi equipo. Y lo hago con energía para desarrollar un reto que me estimula muchísimo. Regresar y dirigir por tercera vez el Aragón significa que nunca hubo duda en el club de mi capacidad profesional. Eso es un gran motivo de orgullo.

Vive el fútbol base del Zaragoza un momento de efervescencia.

La Ciudad Deportiva vive un momento extraordinario, con grandes resultados del equipo juvenil y promoción de valores para el primer equipo y selecciones nacionales. El nivel del fútbol base del Zaragoza es conocido en toda España. Los éxitos de su equipo juvenil, igual con Iván Martínez que con Javier Garcés, son muy valorados. Ahora voy a dirigir a buena parte de esos futbolistas.

Representan el porvenir del club.

No solo son el futuro, sino el presente del club. Ahí están Francés, Francho e Iván Azón, tres activos muy importantes del Real Zaragoza actual.

Sus compañeros no van a jugar en Segunda División, sino tres categorías más abajo.

Es cierto. Pero el Aragón no es un paso atrás ni para los futbolistas ni para mí. Si he asumido la dirección de este equipo, es porque se cuenta con esos futbolistas, se quiere hacer algo importante con ellos en un club como el Zaragoza, que está haciendo en estos momentos una gran labor de cantera. Me siento identificado totalmente con esa idea de trabajo.

Creer es básico para crear…

Hay un proyecto definido desde arriba. Miguel Torrecilla me expuso la idea a desarrollar. Me parece muy profesional y consciente de los medios con que ahora mismo cuenta en el club. Jim viene de hacer una remontada increíble, verdaderamente espectacular, la pasada temporada. Con Ramón Lozano tengo muchos puntos en común a la hora de concebir el fútbol y, en este caso, el fútbol que vamos a afrontar en el Aragón. Con él hay personas de valía, como Ángel Espinosa y Pedro Suñén. Además, está José Luis Arjol, a quien considero fundamental en el nuevo perfil de futbolistas que está sacando la cantera del Real Zaragoza.

¿En qué se ha enriquecido el perfil del futbolista respecto al Aragón que usted entrenó hace seis años?

Siempre ha habido chicos con talento en el filial, pero el futbolista que viene ahora desde el equipo juvenil es mucho más atlético, más competitivo. Los resultados de los equipos juveniles del Real Zaragoza no son casuales. He hablado ya uno por uno con los 26 jugadores que han comenzado a entrenar, y los 26 han citado la palabra esfuerzo para conquistar el futuro. El esfuerzo es una premisa esencial para todo.

Sus futbolistas siempre conquistaron el futuro en sus dos etapas en el Aragón…

A un equipo filial no se le puede valorar solo por sus resultados, sino por los jugadores que forma, por los que logran llegar al primer equipo o al fútbol profesional. Del primer Aragón que dirigí, subieron Kevin Lacruz, Jorge Ortí, Pablo Alcolea y Álex Sánchez, además de llegar al futbol profesional Héctor Fernández, Alberto Parra, Isma López… En la segunda etapa, debutaron con el primer equipo Whalley, Diego Rico, Meseguer, Tarsi, Shvets, Carlos Javier, Diego Suárez y Juan Esnáider... Todo ellos son fruto del trabajo colectivo. Yo solo intento ser una herramienta en el progreso del futbolista. Eso es lo que ahora busco también.

¿Qué metas se fija?

Que, como los nombres que he citado antes, se formen jugadores para el primer equipo. En cuanto a resultados, hay que ascender a Segunda de la RFEF, pues los jugadores que vienen detrás podrán mejorar más cuanto más arriba compitan.

El éxito le ha acompañado en la dirección de equipos de todo pelaje. Además de tocar el cielo con el Oliver juvenil, ascensos increíbles a Segunda B con colectivos veteranos (Sariñena), muy jóvenes (Deportivo Aragón), con gran presupuesto (su último éxito con el Ferrol) o sin un euro ni medio (La Muela). ¿Qué les da a sus jugadores Emilio Larraz para alcanzar esos logros?

Es cierto que he tenido la suerte de ascender con colectivos futbolísticos muy diferentes.

Inteligencia: capacidad de adaptación.

Siempre intento dar lo mejor de mí, de mi forma de ver el fútbol, de desarrollar las capacidades de los jugadores que luego integran el equipo. Si el jugador mejora, un equipo bien organizado siempre mejora. Vamos a intentar que los chicos del Aragón mejoren, que hagan mejor al Aragón y, ojalá, al Real Zaragoza.