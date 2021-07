Alberto Zarater: "El Zaragoza debe tener siempre la ambición de regresar a Primera”

“El Zaragoza debe tener siempre la ambición de regresar a Primera”. Alberto Zapater, capitán del cuadro zaragocista, recordó este viernes la necesidad de “mantener siempre la ilusión” y de “ser ambiciosos”, aunque “con responsabilidad” y “sin perder nunca la humildad” ante un nueva temporada que, de nuevo, volverá a ser muy exigente. Además, confesó que podría ser su último ejercicio como jugador profesional, y apenas quiso pronunciarse sobre la posible venta del club aragonés: “Es algo que no está en manos de los futbolistas”, explicó. “Lo que sí está en nuestra mano es entrenar bien, trabajar, para tratar de completar una buena campaña”, añadió el centrocampista ejeano. “Nosotros ya tenemos una fecha y un horario, y el objetivo de empezar bien la temporada”, insistió Zapater, quien espera que este año “todo salga bien desde el primer día”.

En este sentido, también se refirió a su regreso a los entrenamientos. “Cuando uno se hace mayor, lógicamente intentas disfrutar y valorar mucho más las cosas. Tenía ya ganas de ponerme de nuevo la camiseta del Real Zaragoza, que es algo que siempre ilusiona. Ahora se trata de ponerte en forma cuanto antes y de intentar ayudar al equipo a cumplir sus objetivos”, advirtió.

¿Y cuáles son los objetivos? “A día de hoy, nuestra realidad es ir partido a partido, primero con el reto de alcanzar los 50 puntos y, a partir de ahí, ya se verá”, anunció el futbolista ejeano. “El zaragocismo siempre debe tener ilusión -reiteró-. Después de todos estos años vividos, especialmente esta última temporada, está claro que hay que tener mayor humildad y mayor responsabilidad. Sin embargo, también hay que tener ambición. En el Zaragoza hay que tenerla siempre” insistió el centrocampista del cuadro aragonés.

Zapater, además, se refirió a la posibilidad de convertirse esta misma temporada en uno de los tres jugadores con mayor número de partidos en la historia del club. “Tener eso en la mano está claro que ilusiona a cualquier zaragocista. Pero el fútbol es un deporte de equipo y yo tengo ilusión por muchas cosas. Tengo ilusión de que mis hijos sean conscientes de que juego, tengo ilusión por ver de nuevo llena La Romareda… Pero sobre todo tengo ilusión de que sea un año bueno, de que el equipo vaya bien”, explicó el centrocampista, quien también confesó que podría estar viviendo su último año como jugador profesional: “El tiempo no perdona, y cada año que pasa conlleva una mayor dificultad. No sé aún con total seguridad si será mi última campaña en activo, ya se verá; es algo que prefiero no tener ahora mismo en la cabeza.