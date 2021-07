El Real Zaragoza se pone en marcha

Un parlamento de Juan Ignacio Martínez de más de un cuarto de hora abrió la pretemporada del Real Zaragoza este miércoles en la Ciudad Deportiva. En su primer cónclave con los jugadores, el técnico volvió a trasladar la confianza con la que el conjunto aragonés fue capaz de rubricar el épico remonte del curso pasado. Con la seguridad en la fortaleza de un colectivo que alcanzó números de ‘play off’ de ascenso a Primera División desde que Jim asumió la dirección del grupo, el entrenador inicia un itinerario en el que anhela consolidar al equipo del león entre los mejores de la competición.

Jim cuenta prácticamente con los mismos hombres con los que tomó el timón del Real Zaragoza al cierre de la jornada 18, con solo 13 puntos, a cuatro de la cota de la salvación. Esos mismos jugadores capturaron 37 puntos en los 24 partidos restantes, es decir, una ratio propia de ‘play off’ y, en alguna fase de la segunda vuelta, incluso de ascenso. Solo el Espanyol facturaba más puntos que el renacido equipo de Jim. Ese bloque de jugadores comenzó a trotar ayer sobre el campo central de entrenamiento de la Ciudad Deportiva a las 19.19, hora exacta en que Jim dio por concluida su primera homilía del verano. También comparecieron, también dieron la cara en el inicio del nuevo tránsito, Christian Lapetra, presidente del club; Fernando Sainz de Varanda, vicepresidente y consejero delegado de la entidad; y Miguel Torrecilla, director deportivo.

Carlos Vigaray y Dani Lasure constituyeron las únicas ausencias en el inicio de la pretemporada. Vigaray, que había seguido un plan de entrenamiento, será sometido hoy a una intervención en su rodilla derecha. Dani Lasure, por su parte, se espera que pueda estar disponible dentro de tres meses. La evolución de su dolencia es muy postiva.

Apenas se han producido novedades sustanciales respecto al conjunto que tan excelente rendimiento destiló con Jim al mando. Solo han abandonado la entidad los jugadores que se encontraban en el Real Zaragoza en régimen de alquiler. El resto continúan en la entidad. Hay, por tanto, una columna vertebral sobre la que edificar el nuevo proyecto. Si se acierta en la compra del gol, esto es, en la inversión en la línea delantera, el conjunto pinta incluso notable. Solo cabe preguntarse en qué posición habría acabado la pasada temporada el Zaragoza con dos fichajes fértiles en vez del Toro Fernández y de Vuckic...

Cristian Álvarez sigue al cuidado del portal, con Álvaro Ratón cada vez con más opciones de quedarse, y con Guillermo Acín llegando desde el filial. En defensa, la única novedad negativa llegó ayer con la lesión de Carlos Vigaray, que deja un tanto huérfano el lateral derecho, pues su otro inquilino en el pasado curso, Tejero, ha finalizado su cesión. Quizá habrá que comenzar a anotar el nombre del chaval Ángel López, un juvenil talentoso y descarado. Además, permanecen en el centro Alejandro Francés y Jair Amador. Desde el Logroñés regresa Enrique Clemente, y desde el Aragón brinca Javi Hernández. Se espera también que vuelva a ser cedido Peybernes. En la izquierda, la sobriedad de Nieto y Chavarría.

En el medio, tampoco ha habido mermas sensibles. Francho, Eguaras, Zapater, Adrián, James y Javi Ros aportarán solidez estructural en una zona en la que faltan alas para volar, con pocos jugadores de banda más allá de Larra y Bermejo y su tendencia de viajar hacia el centro. Habrá que escrutar las condiciones de Pablo Cortés, un mediapunta que entra por los ojos desde que comenzara a deslumbrar en el API. Más arriba, Iván Azón busca ayuda para poder hacer algo trascendente de verdad. Es la referencia, un ariete sin parangón en la Segunda División. ¿Conocen ustedes algún delantero con este perfil en Segunda? A que no... Deportivamente, convendría que Narváez se quedara. He dicho deportivamente... A Luis Carbonell no le falta talento. Vuckic estaba ayer, pero tiene los días contados. Con algún refuerzo en la banda y alguien que le eche una mano a Azón, un equipo bonito bastante superior al que firmó una puntuación de ‘play off’ con Jim en el banquillo.