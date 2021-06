El Real Zaragoza busca el blindaje legal de su cantera

La cantera constituye el presente y el futuro del Real Zaragoza. Tres juveniles se han erigido en la revelación del equipo que gestiona Juan Ignacio Martínez. Alejandro Francés, Francho Serrano e Iván Azón representan un activo esencial del club. La Ciudad Deportiva ha acudido al rescate de un Zaragoza anclado en la Segunda División. Además, los equipos juveniles se hallan en la vanguardia del fútbol base español, con conquistas de títulos nacionales. El Barça juvenil, con Ansu Fati incluido, hace cuatro años que no gana en Zaragoza. Pero no solo los juveniles brillan. Todos los equipos de la Ciudad Deportiva sin excepción, desde los alevines a los cadetes, reúnen talento en cantidades muy significativas. El Real Zaragoza anhela proteger ese talento consciente de que le va una parte importante de su futuro en ello. La razón es obvia: se han producido al menos una decena de fugas en el último año de jugadores menores de 16 años, captados por clubes españoles de la Primera División. Llegados aquí, el Real Zaragoza persigue el blindaje legal del talento que cobija, una protección legal de la que ahora carece. Con ese objetivo se ha solicitado y abierto una negociación con el Gobierno de Aragón para llegar a acuerdos que continúen salvaguardando los derechos de los deportistas, pero que a su vez no lesionen los derechos de los clubes que apuestan por la formación, de los equipos canteristas, como el Real Zaragoza. Poder firmar a los jugadores por más de un año para dotar de continuidad a los proyectos individuales y colectivos es el objetivo.

El cambio en la legislación del deporte aragonés en 2018 (BOA del 19 de diciembre), para equipararlo al nacional, significó un duro golpe para la política de cantera. Desde esa fecha, todo jugador menor de 16 años puede firmar por un club en Aragón por solo una temporada. Todos los futbolistas menores de 16 años en Aragón quedan libres el 30 de junio. De esta forma, cualquier futbolista de la Ciudad Deportiva y de cualquier club aragonés puede irse donde quiera el 1 de julio. Es decir, todos los jugadores del Real Zaragoza desde edad alevín a cadete deben renovar su licencia el 1 de julio. Seis equipos, 120 futbolistas de primer nivel nacional en fútbol base, quedan libres. La mayoría seguirá disfrutando de la extraordinaria formación que en todos los órdenes se ofrece en la Ciudad Deportiva. Pero otros quizá se marchen, como ya han hecho una decena de futbolistas en los últimos meses. Para más inri, si firman por clubes españoles, el Real Zaragoza no recibirá ni un euro en concepto de formación. Sí recibirá, en cambio, si firman por un club extranjero, como el caso de Mateo Mejía y su fichaje por el Manchester United.

Desde el verano pasado, se han desvinculado del Real Zaragoza los defensas cadetes Adrián González y Dani Martínez (Atlético de Madrid), el delantero cadete Espinal (Barça), el defensa infantil Perales (Real Madrid), el centrocampista infantil Juan Hernández (Barça) y los delanteros alevines Sidney (Barça) y Hugo Manero (Real Madrid). Además, el defensa cadete Hugo Buyla, que en un principio iba a firmar por el Alavés. Una vez iniciada la temporada, también se ha marchado al Atlético de Madrid el jugador Juan Alegre, futbolista en edad cadete promocionado por el Real Zaragoza a su equipo de Liga Nacional Juvenil. Ahora, una de las perlas de la cantera, el defensa Álvaro Cortés, jugador en edad cadete que ya ha debutado en la División de Honor Juvenil, ha sido tentado por el Barça. Nada puede hacer el Real Zaragoza más que seguir trabajando, sin capacidad legal alguna para retener el talento que capta y forma.