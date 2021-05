Jim no está de vacaciones

Una pena perder. Mucho más, así, cuando la reunión en el prado ya agonizaba. Derrota insípida, como soso es todo cuando el objetivo ya se ha atrapado. Cero puntos y mucho esfuerzo de un digno Real Zaragoza que ayer le compitió y estuvo a un dedo de rascarle un punto a un Mallorca que en la última jornada jugará a campeón de Segunda.

Incuestionable el fondo, con la milagrosa salvación conseguida, hay quien le cuestiona la forma a Jim. Curioso, porque sin la forma adoptada el fondo en modo alguno se habría conseguido. El control absoluto de la ‘nadificación’ por Jim, esto es, minimizar los errores cuando la iniciativa probablemente (probablemente, no, seguro; y mucho más el Mallorca) no supere al rival, fabricó otro partido escaso, gobernado desde el rigor táctico por un Zaragoza mejor puesto y dispuesto. Y eso que al único que le iba algo en la merienda era al Mallorca, todavía con opciones al título liguero. El Zaragoza ya había capturado la permanencia el pasado jueves, tras golear al Castellón; pero, desde luego, Jim no se había ido de vacaciones.

Así llegó el penalti, en otra manifestación del jugadorazo que aguarda, que ya es, llamado Alejandro Francés. El gol de Zanimacchia premió toda esa perfectamente tramada ‘nadificación’ del fútbol elaborada por Jim. Sin alharacas ni aspavientos, el Zaragoza tutelaba el partido y el marcador. Aunque seguíamos sin entender algunas titularidades en la alineación (igual Zanimacchia que el Toro y otras cesiones y concesiones...), resultaba incuestionable la solvencia aragonesa frente a un rival ya de Primera.

La segunda mitad, quizá el avance paulatino de las agujas del reloj, fue apartando al Zaragoza de la victoria. Sometido por el rival, también por la lógica, el Zaragoza se parapetó como pudo. Menos mal que ya estábamos salvados... Porque la tarde, atmosféricamente hablando (cielo gris, lluvia intermitente y tal...), pintaba como aquel maldito atardecer de 2008 cuando el Zaragoza con mayor presupuesto de la historia bajó a Segunda. Afortunadamente, estábamos salvados, reitero. Porque en la segunda mitad, el Mallorca demostró que, si se lo propone, es mejor que el Zaragoza. Y se lo propuso... Ergo, nos ganó.

El gol fue una señora taba de Lago Junior, en una acción rebosante de talento. Álvaro Ratón hizo la estatua en el arco, pero el escultor, desde luego, fue Lago Junior. Después, hubo mosqueo de Jim. No le sentó bien la derrota a Jim, dispuesto a competir hasta el final, como anunciaría después. La suma nula en el Visit Mallorca Estadi, que es como se llama ahora Son Moix, deposita al Real Zaragoza en la duodécima posición en la tabla. Hoy le pueden pasar unos cuantos equipos en los encuentros que restan por disputar de la penúltima jornada. Málaga y Fuenlabrada pueden alcanzarnos. Y también el Cartagena, aunque lo tendrá duro en Lugo. Una pena, pues la ética laboral que ayer volvió a evidenciar Jim merecen una clasificación holgada. Porque Jim aún no se ha ido de vacaciones.