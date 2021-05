A Mallorca, con el objetivo cumplido

A priori, el partido de hoy estaba programado para mañana. A priori también, había mucho en juego en esta penúltima cita del almanaque liguero. El fútbol, una vez más, ha derribado todos los juicios apriorísticos. Jamás se puede redactar una crónica antes de haberse jugado el partido... Así, con el Mallorca en Primera, y con el Real Zaragoza salvado, saltarán hoy al campo para ventilar de forma serena ese encuentro en el que aguardaba tanta tensión. Los dos han cumplido el objetivo. Los baleares solo pueden aspirar a mejorar la segunda plaza y atrapar el título liguero. A los aragoneses, solo les queda elevar el listón situado por Jim y quedar incluso por encima de la décima plaza. Todo un logro.

Este careo de la cuadragésima primera jornada (sí, ya hemos jugado 40 partidos...) estaba fijado inicialmente para mañana en horario unificado, pero La Liga lo adelantó para que coincidiera con el Espanyol-Tenerife, al encontrarse en disputa la primera posición, y también porque el Zaragoza ya aseguró la permanencia. Habrá recibimiento de gala para el equipo mallorquín, incluso en las calles adyacentes al estadio. Se invita al personal a que luzca el color rojo corporativo de la entidad. Eso sí, cumpliendo la normativa sanitaria de la covid.

El equipo que gestiona Luis García Plaza despedirá así en su estadio una temporada brillante, la más refulgente en la historia del club, tras rubricar el ascenso dos jornadas antes de que se clausure el campeonato. Además, con una puntuación de récord: 78 puntos. El técnico madrileño dispondrá de todo el plantel, aunque es probable que alinee a varios de los futbolistas a los que dio descanso el pasado jueves en el estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife.

El Real Zaragoza, por su parte, afronta por fin un partido sin la presión inherante a un conjunto que se está jugando la vida, algo que no ha podido hacer durante todo el curso. El triunfo ante el Castellón aseguró una salvación matemática después de que Juan Ignacio Martínez facturara unos puntos propios de promoción de ascenso. Además, Jim lo ha conseguido con el mismo plantel que recibió en situación agónica en diciembre, cuando el Zaragoza apenas contaba con 13 puntos, a cuatro de la salvación. Hoy, con 50 unidades en la tabla clasificatoria, seis por encima de la cota del descenso, la perspectiva resulta radicalmente diferente. Todo eso ha logrado Jim con un colectivo limitadísimo.

Conseguido el objetivo esencial, la salvación, Juan Ignacio Martínez no detiene la máquina del Real Zaragoza, y nos recuerda que el equipo continúa constituyendo la ilusión de muchísima gente, del zaragocismo. "Tenemos que competir hasta el final. El escudo nos obliga. Tenemos que ser el Real Zaragoza hasta el último momento", reiteró hasta la saciedad Jim en la jornada previa a la cita de Palma. Además de reconocer la liberación mental que supuso la supervivencia matemática, el técnico anunció el plan para lo que resta de curso. "Intentaremos rotar a la plantilla para tener un equipo competitivo los dos partidos que nos quedan. Nuestra ambición es luchar por conseguir los tres puntos en Mallorca", dijo Jim, el hombre que no solo dice, el hombre que sobre todo hace. Porque las cosas no se dicen, las cosas se hacen. Y cuando se hacen, quedan dichas...