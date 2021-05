Guía de la salvación del Real Zaragoza

A falta de cuatro jornadas para la conclusión de la competición liguera, la batalla por la salvación en Segunda División va adoptando su forma definitiva con el Real Zaragoza mejor posicionado que otros siete implicados, los siete equipos que aún le suceden en la clasificación. La temporada entra en su tramo decisivo y el Real Zaragoza maneja ya unas coordenadas definidas con las que guiarse en su camino hacia la permanencia. Sus 44 puntos actuales impiden certificar cualquier objetivo todavía, pero son un punto de partida muy favorable si se estudian con detenimiento todas la variables que entran en juego en la resolución final. De ahí que el equipo aragonés firmara un punto contra el Espanyol: hoy no parece gran cosa, pero en el contexto general de final de temporada puede significar mucho.

La foto fija de la clasificación no dice aún toda la verdad de esta pelea viva y cambiante semana a semana. El Zaragoza tiene un colchón de tres puntos sobre la línea del descenso. No parece una ventaja tranquilizadora, ni, en cierto modo, lo es todavía. Apenas tiene un partido de saldo. Sin embargo, esos tres puntos no suponen la misma amenaza en una disputa cara a cara con un rival directo o con dos que, como en este caso, con hasta cinco más. El Zaragoza solo tiene tres puntos de ventaja sobre el Logroñés (19º), pero, entre medio, hay tres equipo más. Esta cantidad de clubes involucrados juega a favor del Zaragoza, porque todos esos equipos (Alcorcón, Cartagena, Castellón, Logroñés o Sabadell) no van a entrar a la vez en dinámicas ganadoras, además restan varios duelos directos clave y hay calendarios concretos realmente complicados en este momento de la temporada. Además, el Zaragoza tiene en la mayoría de los casos un punto más de ventaja: el ‘goal averaje’ particular.

En resumen, la salvación apunta a establecerse en los 48 puntos, como se estimaba ya hace un mes, pero los 47 podrían valer (seguramente, hubieran sido suficientes esos 47 sin la victoria esta jornada del Cartagena contra el Castellón). Es decir, el Zaragoza podría sellar su permanencia con tres puntos más. Una victoria… o tres empates. El equipo de JIM podría salvarse, de hecho, sin ganar ningún partido más.

1. ¿Cuántos puntos más debe sumar el Real Zaragoza?

Es la cuestión central de su batalla por la permanencia. ¿Cuántos puntos más serán suficientes para que el Zaragoza respire? Con ya solo cuatro partidos pendientes, la cuota final de la salvación comienza a clarificarse. La proyección actual del descenso, con referencia en el Logroñés y sus 41 puntos, se sitúa en 45 puntos, solo uno más de los que hoy registra el Real Zaragoza. Sin embargo, de acuerdo a los precedentes históricos y las dinámicas propias de los equipos en apuros en las jornadas finales (mejoran su ritmo de puntuación), esos 45 puntos se elevan a una estimación de 47-48 puntos. Esos son los números en los que el vestuario, a día de hoy, tiene establecidas sus metas mínimas. Con 48, el Zaragoza estará virtualmente salvado aunque no lo digan las matemáticas. E incluso los 47 podrían servirle. Juegan, en su favor, la cantidad de rivales implicados, los duelos directos aún pendientes y el factor ‘goal averaje’. De este modo, con una victoria más, el Zaragoza (44 puntos) acariciaría la permanencia. Incluso, tres empates en las cuatro jornadas restantes podrían serle útiles.

2. ¿Qué cuatro rivales le restan al Real Zaragoza?

En las cuatro jornadas finales, el Zaragoza juega dos partidos en La Romareda y dos como visitante. La primera cita es contra Las Palmas, este sábado 15 de mayo (21.00), en el estadio de Gran Canaria. El conjunto dirigido por Pep Mel está salvado. Lejos de la zona de promoción y lejos de la zona del descenso, está asentado en la franja intermedia de la clasificación, con 50 puntos. Después, el Zaragoza recibe al Castellón, el jueves 20 de mayo (21.30). Es el partido más relevante, a primera vista, de todos los pendientes en su calendario. Un rival directo con el que, además, aún está pendiente resolver el ‘goal averaje’ particular tras el 1-0 de la primera vuelta en Castalia. La derrota clave de este fin de semana contra el Cartagena ha dejado a los blanquinegros en la posición 18, con 41 puntos, los mismos que el Logroñés. La próxima jornada, antes de jugar contra el Zaragoza, el Castellón recibe a la Ponferradina.

En la penúltima jornada, el lunes 24 (21.00), el Zaragoza visita al Mallorca. Los baleares, segundos en la tabla, tienen seis puntos de renta sobre el Almería. Las dos próximas jornadas determinarán la carga de trascendencia de ese partido, pero, si el Almería (Cartagena y Logroñés son sus dos inminentes rivales) gana esos dos encuentros, el Mallorca podría ascender a Primera en ese partido con el Zaragoza, e incluso servirle un punto.

La jornada final enfrentará al equipo aragonés, en La Romareda, el domingo 30 de mayo (21.00), al Leganés. Los madrileños, cuartos clasificados, tienen lejos el ascenso directo y pueden llegar a ese partido contra el Zaragoza con plaza de play off, pero con el puesto final (el tercer y el cuarto tienen ventaja de campo en la promoción) aún por cerrar.

3. ¿Cuál es el calendario de los rivales directos del Real Zaragoza?

Con Tenerife y Oviedo instalados ya en los 47 puntos, la pelea por la permanencia se circunscribe al Real Zaragoza y sus siete perseguidores. De ellos, hay equipos con calendarios de máxima exigencia, como Cartagena, Alcorcón o Logroñés. La agenda de partidos, por ejemplo, del Cartagena (16º) es temible: Espanyol (fuera)-Almería (casa)-Lugo (f)-Girona (c). El Alcorcón (17º) también tiene una hoja de ruta sinuosa: Mallorca (f)-Sabadell (c)-Girona (f)-Espanyol (c). Al Castellón (18º), por su parte, le quedan Ponferradina (c)- Zaragoza (f)-Rayo Vallecano (c)-Málaga (f). Un trayecto algo más accesible que el que le espera al Logroñés (19º): Leganés (f)-Fuenlabrada (c)-Almería (f)-Las Palmas (c). El Sabadell (20º) buscará la permanencia frente a Tenerife (c)-Alcorcón (f)-Ponferradina (c)-Mirandés (f). Más difícil lo tiene el Lugo (21º): Mirandés (c)-Albacete (f)-Cartagena (c)-Rayo Vallecano (f). Por último, el Albacete (22º) apurará sus opciones contra Almería (f)-Lugo (c)-Las Palmas (f)-Fuenlabrada (c).

4. ¿Cómo tiene los ‘goal averajes’ particulares el Zaragoza?

Al Zaragoza solo le falta dilucidar su ‘goal averaje’ particular con el Castellón. En la primera vuelta, el equipo aragonés perdió 1-0 en Castalia. De momento, el Zaragoza posee una ventaja añadida: no tiene perdido ningún diferencial goleador con ninguno de sus rivales directos. Se lo tiene ganado a Logroñés (la diferencia sobre el descenso es, en realidad, de cuatro puntos), a Alcorcón (gracias al 0-3 de la victoria en los despachos por la alineación indebida madrileña en la primera vuelta) y al Lugo. Y lo tiene igualado con Cartagena, Sabadell y Albacete, pero en el ‘gol averaje’ general el Zaragoza lo tiene favorable (es el equipo con mejor diferencia entre goles marcados y encajados de la zona baja). De este modo, a falta de ese partido contra el Castellón, el Zaragoza tiene bien encarados cualquier escenario de empate o empates múltiples con sus rivales directos. Así, por ejemplo, si los de JIM sumaran cuatro puntos más, el Logroñés debería sumar al manos ocho puntos de doce posible, el Sabadell debería irse también a los 49 (tres victorias en cuatro partidos). Lugo y Albacete prácticamente deberían hacer pleno.

5. ¿En qué dinámica llegan a las últimas jornadas los equipos implicados?

Considerando las últimas cinco jornadas disputadas, el equipo de la zona baja que llega en mejor dinámica de resultados a los últimos cuatro partidos es el Alcorcón. Los madrileños han sumado 10 puntos de los últimos 15. El Sabadell y el Cartagena han firmado 8 en este mismo tramo, por los 7 del Albacete. El Zaragoza, con cuatro jornadas sin ganar, registra seis puntos de los últimos 15. Logroñés y Castellón han cosechado cinco, y el Lugo solo uno (a falta de un partido).

En cambio, si la dinámica se amplia a las últimas 10 jornadas, el Castellón es el mejor equipo de la batalla por la permanencia, con 15 puntos, seguido de Cartagena y Zaragoza con 14 puntos. Alcorcón y Sabadell han sumado 13, Albacete y Logroñés 10 y el Lugo, 3. Como se ve, Alcorcón, Sabadell y Cartagena son equipos al alza. Castellón y Zaragoza marcan una ligera línea descendente. El Logroñés no termina de despertar, el Lugo está en clara caída y el Albacete reacciona, pero no lo suficiente.