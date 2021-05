Jim: "Los jugadores se respetaban mucho"

El empate le sirvió al Espanyol para consumar su ascenso a la Primera División. Al Zaragoza le permitió dar un paso más en su camino hacia la permanencia. "He visto que los jugadores se respetaban mucho. Las paradas de Cristian han sido fundamentales. Ellos también han tenido algún error en la salida del balón. Ojalá que este punto nos dé esperanza en la permanencia", se arrancó Juan Ignacio Martínez.

En la alineación zaragocista fue baja de última hora Álex Alegría. Además, Jim hizo otras aclaraciones sobre la formación inicial. "Alegría entrenó normal ayer. Por un familiar (relacionado con el covid), el club actuó por prevención. Referente al Toro, queríamos no utilizarle hasta la semana que viene y tuvimos que llamarle. Y sobre Francés, estaba un poco molesto y hemos preferido esperar. No he querido arriesgar de principio con él", aclaró Juan Ignacio Martínez.

Jim valoró el enorme esfuerzo energético desarrollado por el Real Zaragoza. "Hemos corrido mucho, han hecho un gran esfuerzo todos. Bermejo y Vigaray han tenido pequeñas contracturas, pero esperamos que los podemos recuperar para lo que queda de temporada", deseó el técnico zaragocista.

Una vez más, el guardameta Cristian Álvarez volvió a ser determinante en el marcador final. "Cristian ha hecho una muy buena parada en un momento crucial, con buenas acciones a disparos de Embarba y Puado, que podía estar en fuera de juego. Me quedo con el esfuerzo ante un rival que venía a ganarnos (para lograr su objetivo). Les hemos presionado, les hemos jugado de tú a tú. Si no puedes ganar, el punto está muy bien", reiteró.

En los minutos finales, parecía que el punto le valía a los dos, arriesgando muy poco ambos equipos en el tramo final del choque. "Al final, parece que seamos conformistas; pero ni mucho menos. Quedan puntos por conseguir, pero es bueno sumar, mejor que perder. Era un partido complicado ante un rival que se jugaba el ascenso. El equipo ha estado fuerte. Si no puedes ganar, hay que guardar el botín", detalló el técnico.

Hoy se disputarán encuentros que pueden modificar las posiciones de la zona baja de la clasificación. Sin embargo, Jim prefirió centrarse ya en el trascendental partido de la próxima semana en el feudo de Las Palmas. "Al final son partidos, pero nosotros tenemos que estar pendientes del partido de Las Palmas, para intentarnos traer los tres puntos. El Zaragoza necesita puntos y quiere arañarlos cuanto antes", proclamó Jim, que repitió su argumentación para clausurar la rueda de prensa. "Lo primero es traer los tres puntos de Las Palmas. Quedan cuatro y hasta el final vamos a estar todos en la pelea", finalizó Jim.