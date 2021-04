Cristian Álvarez pone la puerta del Real Zaragoza a cero

Cristian Álvarez completó frente al Sporting de Gijón, el pasado viernes, su decimotercer partido liguero sin encajar gol, igualando su mejor registro durante una trayectoria profesional en la que, en lo referido a los clubes españoles, hay que añadir su paso por el Rayo Vallecano (2014-15) y el Espanyol (2008 hasta 2013).

Además, cabe destacar que Cristian ha logrado cerrar su meta en ocho de sus últimas 10 apariciones en el estadio de La Romareda, siendo, junto a la pareja de centrales, el principal valor de la fiabilidad defensiva que el Real Zaragoza viene exhibiendo en su propio feudo.

En ese sentido, hay que resaltar que once de las 13 veces que el conjunto aragonés (y Cristian Álvarez en particular) dejó su marco a cero se dieron en el estadio municipal, y que los dos únicos duelos en los que el Zaragoza no recibió goles como visitante llegaron en las visitas a Alcorcón -en un partido que finalizó con empate a cero durante el tiempo reglamentario y finalmente ganó el Zaragoza por 0-3 a causa de la alineación indebida del cuadro alfarero- y en Fuenlabrada, recientemente, cuando el arquero argentino detuvo un penalti decisivo a Iván Salvador.

Asimismo, cabe resaltar que, en sus cuatro temporadas en la capital aragonesa, Cristian Álvarez acumula 47 partidos imbatido en 145 comparecencias bajo palos, un registro que podría aumentar en los seis importantes compromisos que aún tiene por delante en una campaña que viene marcada por la irregularidad.

Como él mismo reconoció recientemente en su paso por la sala de prensa, este no está siendo su mejor curso en la capital aragonesa. Principalmente, por un primer tramo de la temporada en el que trasladó las dudas que ahora, gracias a varias actuaciones de mérito, ha logrado despejar.

Cristian Álvarez fue discutido en la recta final de febrero, tras un autogol contra el Alcorcón y una falsa salida que propició la derrota en Oviedo, pero el duelo contra el Tenerife, el primero de marzo, supuso un punto de inflexión. El guardameta rosarino recuperó la seguridad y emprendió una progresiva ascensión de rendimiento que alcanzó su punto álgido el pasado viernes, con esa milagrosa parada ante Djurdjevic que salvó un importante punto ante el Sporting de Gijón.

Sin rotura muscular

Cristian tuvo que ser atendido por unas molestias en el gemelo izquierdo, en una zona que hace tiempo que le genera problemas, y acto seguido, tras el masaje del fisioterapeuta Míchel Román, se repuso para protagonizar una estirada milagrosa que sujetó el empate contra el cuadro asturiano.

El portero argentino terminó el partido con dolor y todo hacía presagiar que podía sufrir una lesión muscular, pero el club descartó ayer que padezca rotura. Cristian completó con normalidad la sesión de recuperación post-partido y, por el momento, se descarta practicarle pruebas radiológicas.

El Real Zaragoza respira aliviado tras conocer que la dolencia de Álvarez es menos de lo que aparentaba y, salvo próximos contratiempos, podrá seguir cuidando la portería en los siguientes duelos. Empezando por el del próximo viernes, 30 de abril, cuando podría alcanzar el récord de 14 partidos imbatido en el crucial encuentro contra el Lugo.

La plantilla de Juan Ignacio Martínez empezó a preparar esta cita ayer por la mañana, en una sesión en la que el bloque se dividió en dos grupos, con los jugadores con mayor carga de minutos realizando tareas de recuperación y el resto trabajando a un ritmo más elevado. Hoy el equipo guardará descanso y mañana retomará la actividad con un entrenamiento programado a las 10.30 en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.