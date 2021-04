Nieto: "Tenemos que irnos lo más lejos posible y cuanto antes de la zona baja"

Carlos Nieto, lateral zurdo aragonés del Real Zaragoza, prosiguió este miércoles en la misma línea de pensamiento que sus compañeros portavoces del vestuario en días precedentes: asunción de culpas por el mal partido de Gerona, compromiso por ganar este viernes al Sporting de Gijón en La Romareda para seguir la huida de los puestos de descenso y el reconocimiento de que los 7 partidos que restan en esta liga van a ser duros de afrontar por los zaragocistas.

"El otro día en Gerona nos dimos un buen traspiés. Las cosas no salieron como queríamos. Creo que no salimos bien al partido. No por falta de actitud, no pasó eso. Pero no salimos igual de enchufados al inicio que otros días. Y además se nos penalizó enseguida con un penalti que no era. Después, no tiramos la toalla nunca, pero no pudimos meternos en el partido", admitió el canterano de entrada.

Nieto habló del ya inminente compromiso contra el Sporting. "Nosotros queremos sumar victorias cuanto antes, debemos salir de ahí abajo lo antes posible e irnos lo más lejos que se pueda de la zona baja. Este es un partido que afrontamos con la confianza de poder ganarlo", señaló como mandato prioritario del Real Zaragoza en este duelo ante el 5º clasificado.

"Ellos vienen con necesidad a Zaragoza. Han estado muy arriba toda la temporada y ahora ven que quedan pocos partidos y su racha no es buena, están apurados en su pelea por la promoción de ascenso. Además, acaban de perder un derbi contra el Oviedo, por lo que aún estarán más tocados. Nosotros, para ganarles, tendremos que estar más allá del cien por cien de nuestro rendimiento, como va a suceder en todas estas últimas jornadas, con la clasificación tan apretada en todos los objetivos, por arriba y por abajo"

El defensor zaragozano recordó la situación en la que se encuentra la plantilla bajo la gestión de Juan Ignacio Martínez 'Jim' en estos momentos culminantes de la temporada. "Este año ha sido muy duro desde el principio. Hemos pasado por rachas muy difíciles de asumir. Con todo lo que nos ha pasado, el jugador acaba madurando y aprende a aprovechar las dinámicas buenas, como lo es la de ahora. Tras el patinazo en Gerona, tenemos que continuarla ante el Sporting", señaló.

Para Nieto, que la mayor parte de la plantilla esté preparada para jugar desde el inicio en cada partido es un aspecto muy positivo logrado por Jim en los últimos meses. "En este Real Zaragoza, todos queremos ser importantes en el equipo. No hay un once que pueda parecer el titular indiscutible. Todo el mundo está teniendo oportunidades y sabemos que hay que estar preparados para cuando nos toque, que puede ser en cualquier partido", remarcó el '17' blanquillo ante un duelo, el de la noche de San Jorge ante los asturianos, en el que Jim puede volver a mover el once titular tras el 3-0 de Gerona.