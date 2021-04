Jim: "Con todo lo que nos estamos jugando, espero que no nos relajemos en Gerona"

Dos victorias han dotado de confianza y sosiego al Real Zaragoza en su camino hacia la salvación. No obstante, en el itinerario siguen quedan obstáculos. El del próximo viernes, ubicado en el estadio de Montilivi de Girona, es de envergadura: un Girona que cuenta con uno de los mejores planteles de la competición y que persigue ascender a Primera División a través de la promoción de ascenso. En este contexto, Juan Ignacio Martínez exige tensión a sus jugadores para afrontar tan exigente cita. “Estamos sufriendo mucho en esta temporada. La victoria después de la de Fuenlabrada (ante el Almería) fue fundamental. Con todo lo que nos estamos jugando, espero que no nos relajemos en Gerona. La semana se hace más corta. Hoy hemos trabajado más aspectos tácticos del Girona. Veo al equipo con mucha predisposición”, se arrancó Jim en la sala de prensa del Real Zaragoza.

El técnico consideró el notable potencial que aglutina el rival. “Ese es el deseo. El Girona es un equipo que tiene muy buen equipo. Quieren agarrarse a la promoción. Vienen de perder un partido con el Rayo. Hicieron un buen partido y se le escapó. Es un equipo ofensivo, que reparte bien el gol, que diversifica el gol. No podemos relajarnos por haber ganado dos partidos”, reiteró.

Pese al abultado colchón de seis puntos sobre la cota que determina el descenso a la Segunda División B, Jim reclamó la atención del grupo para poder rendir ante el Girona, pues sumar vuelve a ser capital para escapar definitivamente del peligro. “Los jugadores son conscientes de la situación. Es verdad que hace dos jornadas no estábamos así. Pero los equipos de abajo están y estamos sumando muchos puntos. Solo pensamos en el Girona. Es un equipo con dificultad y que necesita los puntos”, consideró.

Entre los muchos valores terapéuticos que ha aportado Jim al Real Zaragoza, hay que citar la ampliación del personal hábil para rendir sobre el campo. “Podemos doblar en algunos puestos. Ahora se consideran todos los jugadores importantes. Ahora tenemos un volumen de jugadores importante para confeccionar el once”, confesó.

También se refirió a la posibilidad de modificar el once que tan extraordinario esfuerzo energético desarrolló ante el Almería. “En Fuenlabrada cambiamos respecto al último partido, pero había jugadores que salían y entraban. Adrián y Tejero que no venían jugando. Luego incorporamos a dos compañeros. Ahora hay que hacer un once competitivo. Hay que afrontarlo con la máxima confianza. Vamos a por el Girona sabiendo de su dificultad porque ellos también se están jugando mucho”, advirtió.

Jim enfatizó igualmente la alta competitividad con que se está disputando la Segunda División. En este contexto, reclamó personalidad a su conjunto para seguir caminando. “La Segunda es bonita. El ‘play off’ y todos los equipos con tantas opciones dice mucho de la igualdad de la Liga. Por abajo éramos pocos equipos y ahora hay alguno más. Todos los días nos jugamos mucho todos los equipos. Hay que competir, ser tú como equipo, decirle al rival que tú también estás necesitado de puntos. Esto hay que hacerlo a través del fútbol”, explicó.

El foco del fútbol ilumina la recuperación colectiva del Real Zaragoza, donde brilla ese rayo llamado Iván Azón Monzón. La pregunta, como la presencia extraordinaria de Azón, no era nueva. “Llevo tiempo hablando con Iván Azón. No le podemos decir nada. Cada segundo que sale al campo, lo da todo al servicio del equipo, sin rechistar. Se lleva todos los golpes porque es un jugador que no rehúye el contacto. En cuanto a jugar, es verdad que lo merece. Igual que Álex Alegría, que ha salido del equipo y no estaba jugando mal. Es verdad que estaba reñido con el gol (Álex Alegría, claro...). Tengo que ser ecuánime con el grupo. En cuanto a Iván, ya dije la semana pasada que si no viese cositas en él, no jugaría. Espero que juegue muchos años en el Zaragoza, que meta goles, ese clamor… Juan Ignacio no tiene nada contra el chaval, todo lo contrario”, concluyó.