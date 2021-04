Más difícil todavía para el Zaragoza ante el Almería

Generó varias opiniones el encuentro del Real Zaragoza en Fuenlabrada (0-1). El heroico triunfo, que transporta al conjunto aragonés a cotas impensables cuando Juan Ignacio Martínez asumió la gestión del equipo en diciembre pasado, fue cuestionado en cuanto a la forma. Que si poco juego, que si mucha potra... Frente a la opiniones diversas, se impone la incuestionable solvencia con que el equipo del león rampante se emplea desde que Jim es el inquilino del banquillo. Todo el mundo sabe mucho de fútbol... Eso sí, en Segunda División, el único que está demostrando saber más que Jim es el entrenador del Espanyol (con el plantillón que lleva el Espanyol...), Vicente Moreno. Solo los pericos han sumado más puntos que el Zaragoza de Jim, 28. Con la plantilla que lleva el Zaragoza, la contundencia del registro de los 25 puntos coleccionados por Jim habla por sí misma. Sí, sí, 25 puntos sobre 45 posibles. Y no es una opinión, es un dato...

Además de datos irrebatibles, Jim también le puso literatura el viernes pasado al último triunfo, el del lunes pasado en Fuenlabrada. "Es cierto que pudimos ir perdiendo 2-0 en 15 minutos; pero luego, para ganar, hay que hacer muchas cosas bien", consideró que debía decir y dijo Jim. Ciertamente cierto. Además de reivindicar los indiscutibles méritos acumulados por su Zaragoza, méritos que ya se han trasladado numéricamente a la tabla clasificatoria, el técnico también invitó a no bajar la guardia. "Ahora estamos en una situación privilegiada, pero no nos podemos relajar", subrayó, en otra frase para titular. Lo dicho, el Zaragoza está en situación privilegiada respecto a su pretérito más inmediato, pero no conviene confiarse, pues la frontera del descenso sigue a cuatro puntos. La relajación nunca es buena en el fútbol. Mucho menos ante el visitante que hoy saltará a La Romareda, el Almería. Tercero en la tabla, con serias opciones todavía de ascenso, los andaluces solo pueden atrapar el objetivo sumando de tres en tres. Con 60 puntos en su haber, la cota del ascenso la marca ahora el Mallorca con 65. Dos más, 67, acumula el Espanyol, el único club que ha sumado más que el Real Zaragoza desde que Jim dice las verdades del barquero en el banquillo zaragocista.

Superior en calidad individual, el Almería intentará rascar en La Romareda. Otra cosa es que el Zaragoza le deje. Se intuye un plan de partido semejante al diseñado en Fuenlabrada, esto es, el mismo desde que Jim pilota la nave aragonesa. En un equipo que mete pocos goles como el Zaragoza, Jim jugará a pocos goles y a rentabilizar las llegadas. Cerrar y esperar. Atrás, rehabilitado un Cristian como el de los viejos tiempos, la principal novedad la constituirá Francés, que entrará por un Peybernes subordinado a la cláusula del miedo (es cedido del Almería). En el medio, con Zapater marcando el ritmo tocando los tambores de guerra, Francho también puede regresar. Arriba, la opción es estar con Alegría o el Toro, o llegar con Iván Azón. Estar o llegar... A este respecto, no es baladí la reflexión del viernes de Jim. "Si no viese nada en Iván Azón, no jugaría", apuntó. El resto, los que se dejaron la vida el lunes en Fuenlabrada, los que hoy intentarán el más difícil todavía ante el poderoso Almería.