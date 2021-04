Jim: "Si no viese nada en Iván Azón, no jugaría"

Las cosas no se dicen. Las cosas se hacen. Y cuando se hacen, quedan dichas. Juan Ignacio Martínez habla en el campo. Hablan, sobre todo, sus resultados. Jim abandera la extraordinaria reacción del Real Zaragoza, un conjunto que recogió con 13 puntos en la jornada 18, esto es, cuatro puntos por debajo de la frontera del descenso, y que ahora tiene cuatro puntos por encima de la cota de la permanencia. Este mediodía, en su comparecencia anterior al encuentro de este domingo ante el Almeria, Jim volvió a reiterar la fortaleza grupal del colectivo que gestiona, un equipo con puntuación propia de ‘play off’ de ascenso a la Primera División desde que él se sentó en el banquillo.

Dentro del fantástico rendimiento que licúa el club aragonés como conjunto, la suplencia del joven ariete Iván Azón constituye uno de los pocos peros (el único…) en la trayectoria de Jim en el Real Zaragoza. El técnico levantino zanjó la cuestión de inmediato este mediodía. “Si no viese nada en Iván Azón, no jugaría”, aclaró el gestor de recursos humanos del Real Zaragoza.

Jim también se refirió a la especial semana que antecede al careo ante los andaluces, con el partido del pasado lunes en Fuenlabrada y dos días de descanso después. “El descanso fue muy meditado. Veníamos de bastantes sesiones sin descanso. Hay ganas. Con la sesión de ayer, hoy y mañana, estaremos a punto. Hoy ha sido una sesión muy táctica en el estadio, sabiendo las características del rival, el Almería. Está en la parte alta de la tabla, y necesitan sumar muchos puntos. Nosotros también estamos en esa necesidad”, expresó.

Pese a la extraordinaria reacción experimentada, Jim apeló a seguir en el camino sin caer en la relajación para intentar oponer resistencia a un gran adversario, como el Almería . “Es cierto que ganar vino muy bien. Era el último partido de la jornada. Ahora estamos en una situación privilegiada, pero no nos podemos relajar. Los equipos suman de tres en tres. Pasa todas las temporadas, los equipos que estamos sufriendo sacamos fuerzas de todos los lados. Vamos a seguir con nuestra filosofía. Conocemos al rival y vamos a hacerles el partido lo más incómodo posible mostrando nuestras virtudes”, retó.

El técnico loó la fortaleza del rival, pero anunció batalla. “Afronto el partido con un estado emocional bueno por las victorias que acompañan y con gran motivación. En estos momentos deberíamos estar intentando el ‘play off’ los dos. El Zaragoza confeccionó una plantilla en agosto pensando en el ascenso. Luego se han dado determinadas circunstancias. El Almería lucha ahora por un reto y nosotros por otro reto. Era un rival de nuestra liga, pero en realidad no lo ha sido. El Almería ha puesto un once diferente cada cuatro día. Es una plantilla amplia, con jugadores competitivos y con mucho gol. Sus debilidades no las voy a decir aquí. Sabemos dónde podemos hacerles daño. Será fundamental nuestra fortaleza defensiva. Tenemos nuestras armas para intentar que el partido se quede en Zaragoza”, anunció sin ambages.

Además de la esperada pregunta por la suplencia de Iván Azón, por la comparecencia desfilaron varios nombres de jugadores. Jim fue muy cariñoso con Zapater. “Llevo casi cuatro meses, me conocéis. No cambio el mensaje del primer día. Los indispensables son todos. Vamos a necesitar de todos los jugadores porque la liga se hace larga. Alberto ha sido indispensable desde el primer día en que llegué aquí. También por la no competición. He encontrado el apoyo de todo el grupo. El entrenamiento invisible también es importante. Alberto es importante y lo era antes sin estar en el once inicial”, alabó.

El aporte de todos es tal que incluso Jim tiene ahora exceso y no defecto en algunas demarcaciones. “Benditos problemas: tener a todos los jugadores y con el máximo rendimiento. Vigaray está haciendo una temporada muy buena, Álvaro Tejero ha entrado… La pelota está en mi tejado. Me gusta que sean los jugadores los que de primera mano entren en el once para el próximo partido”, reconoció.

Adrián y Francho también aparecieron en la rueda de prensa. “A Adrián le honra su sinceridad. Puede aportarnos muchas cosas como el otro día, más allá de que no fuera un partido brillante. Su experiencia es importante para el equipo. Francho jugó la segunda parte el otro día. Ha estado con el tema de la pandemia. Nos va a dar muchas cosas como ha hecho hasta ahora”, detalló, para luego reiterar una evidencia: “Ahora lo más importantes es el equipo. Estamos personalizando en jugadores cuando lo que importa son los tres puntos de Almería. Hacer el mejor once posible para ganar”.

Antes de clausurar la comparecencia, Jim aquilató la trascendental victoria conquistada el lunes. No solo la mensuró en el fondo, sino también en el forma: “En Fuenlabrada, es cierto que pudimos ir perdiendo 2-0 en 15 minutos; pero luego, para ganar, hay que hacer muchas cosas bien. No se gana todo por suerte. En el penalti, hay una prolongación, Iván se interpone muy bien entre la defensa y lo traban. Yo intento que los jugadores estén al máximo en su aspecto emocional”.

A fe que lo está consiguiendo...