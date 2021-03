Real Zaragoza: una pareja de tres centrales

Cumplida su sanción por acumulación de tarjetas amarillas, Alejandro Francés estará a disposición de Juan Ignacio Martínez, entrenador que, desde este martes por la tarde, pondrá los cinco sentidos en la preparación del trascendental partido del próximo sábado contra el Logroñés. Para la cita, como es habitual en el método del técnico en los dos últimos meses, el Real Zaragoza no presentará grandes transformaciones, más aún después de una victoria.

La alineación no está abierta a modificaciones importantes, más allá de detalles promovidos por el último partido, como la sustancial mejora del equipo con la entrada de Francho Serrano al campo en la segunda mitad por un desgastado Alberto Zapater.

Sin embargo, hay una novedad notable: Alejandro Francés regresa. Este retorno abona el campo de la duda en Juan Ignacio Martínez. El canterano, por rendimiento regular y fiable, se había consolidado en el once como central titular junto a Jair Amador.

Más allá de deslices puntuales, ambos se habían consolidado como pareja solvente y eficaz en el eje de la zaga y se habían afianzando como, posiblemente, los dos futbolistas de rendimiento más constante desde diciembre. Un muro convertido en uno de los aspectos esenciales de mejoría general del Zaragoza en su funcionamiento defensivo.

Vuelve Francés, pero su relevo contra el Mirandés, Peybernes, a la sombra de la pareja titular durante casi dos meses y medio en busca de una oportunidad, de una rendija en el once, se reivindicó en la victoria del lunes. Le avala el gol del triunfo, pero sobre todo la portería a cero y un papel eficiente, sin grandes alardes, pero seguro, sin fallos conceptuales en defensa más allá de un balón aéreo mal medido en los instantes finales.

En cierto modo, Peybernes aprovechó la oportunidad en cuanto se le puedo presentar. Debutó como titular con gol, cuajó un partido sólido y el Zaragoza no encajó ni sufrió en defensa. Era previsible que su entrada en el once con un buen papel avivara las dudas o debates cuando Francés estuviera disponible, una vez que el joven central no ha tenido que ausentarse esta semana y la siguiente por su convocatoria con la selección española sub 21.

De este modo, Juan Ignacio Martínez se enfrenta a unos días de deliberación, de análisis, de decisión. Se enfrenta a uno de esos ‘benditos problemas’ a los que deben encontrar soluciones los entrenadores gracias a la elevada competencia interna. Debe ensamblar una pareja de centrales con tres aspirantes. Alejandro Francés y Jair ya han exhibido su potencial como mezcla. Peybernes se estrenó en un once con buenas credenciales. Y el Zaragoza viene de ganar. Todas estas variables marcan el principal punto de interés del equipo aragonés en los días previos del partido contra el Logroñés. ¿Devolverá a Francés junto a Jair en su configuración de cabecera en el dúo de centrales? ¿Mantendrá a Peybernes? ¿Sacrificará al luso-caboverdiano? JIM decide.