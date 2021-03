Eguaras: “La segunda parte contra el Rayo fue un desastre”

Íñigo Eguaras ha vuelto a ser franco al describir el presente zaragocista. Con un discurso autocrítico, el mediocampista navarro ha detallado este lunes las razones de la derrota en Vallecas y los efectos que está teniendo en el vestuario. “Estamos bastante jodidos”, ha sintetizado, reconociendo que la segunda parte ante el Rayo fue “un auténtico desastre” que no se puede repetir.

“Fue un partido que se nos puso de cara, íbamos 0-2 fuera de casa y nos dejamos remontar. Hay que hacer autocrítica porque en 15 minutos se nos fue el partido y con esos tres puntos hubiésemos tomado un poco aire en la pugna por el descenso. La conclusión que tenemos que sacar es que las victorias se trabajan durante los 90 minutos”, ha señalado Eguaras, que no encuentra una explicación clara para justificar lo ocurrido.

“No sé si es presión o miedo, pero cada vez que tenemos una oportunidad se nos escapa. Los jugadores tenemos mucha culpa; en situaciones así el equipo se tiene que hacer fuerte y los que llevamos mucho tiempo aquí tenemos que ayudar en lo que más podamos y que los chavales se vean reflejados en nosotros”, ha añadido el centrocampista zaragocista, que, tras el “duro” regreso de Vallecas, aboga por pasar página y centrar los esfuerzos en preparar el trascendental choque ante el Mirandés.

“El partido del lunes que viene es otra final. Los resultados de esta jornada nos han acompañado gracias a Dios y estamos fuera descenso pero en una situación crítica”, ha valorado un Íñigo Eguaras que ve un Real Zaragoza de dos caras.

En casa, los de Juan Ignacio Martínez se muestran como un equipo sólido, que concede muy poco. Lejos de La Romareda, los zaragocistas siguen mostrando las debilidades del resto de la temporada. “La única explicación que veo es que en casa no estamos concediendo goles y fuera de casa nos están metiendo. Esta es una categoría en la que, si no dejas tu portería a cero, es muy difícil puntuar. Más aun nosotros, que cada vez que nos ponemos por detrás en el marcador somos incapaces de darle la vuelta al partido”, ha subrayado Eguaras, que es consciente de que este no está siendo su mejor año.

“En las últimas jornadas me veo mejor, pero todavía me queda mucho para llegar al nivel que quiero. Tengo que currar más en los entrenos para que llegue la recompensa en los partidos”, ha finalizado Eguaras.