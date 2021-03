Francés, otra amarilla con castigo como la de Eguaras en Oviedo

Alejandro Francés no jugará el próximo partido ante el Mirandés con total seguridad, al margen de la cuestión pendiente que tiene con la Federación Española y su convocatoria para la selección sub-21. No lo hará porque será castigado por el Comité de Competición tras ver en Vallecas la quinta tarjeta amarilla de su ciclo particular.

NOTICIAS RELACIONADAS Real Zaragoza: veinticinco jugadores al diván

Una amonestación evitable, por protestar al árbitro, similar a la que provocó Eguaras en Oviedo hace dos semanas, en aquel caso ya con el partido concluido y camino de los vestuarios, que le impidió al navarro ser alineado en el vital partido siguiente, el del Tenerife. Esta vez, Francés hizo lo mismo que su veterano compañero, discutió al árbitro una decisión suya, ya pasado el minuto 90 (solicitó la segunda amarilla y la consiguiente expulsión, para el rayista Catena por una falta en la línea media, que Milla Alvendiz no consideró así), por lo que recibió esa amarilla que lo aparta de cualquier posibilidad de seguir en el eje de la defensa zaragocista ante los mirandeses dentro de ocho días en La Romareda.

En el fragor de la disputa, los jugadores suelen perder los estribos en este tipo de conductas que, en el cien por cien de los casos, no llevan a ningún beneficio, a ningún cambio de parecer del árbitro de turno. Pero hacerlo cuando se sabe que, con cuatro amarillas acumuladas, se está advertido de la suspensión, agrava la valoración y la importancia del hecho.

NOTICIAS RELACIONADAS El uno a uno del Real Zaragoza en la derrota por 3-2 ante el Rayo Vallecano

Francés, con el paso de los partidos, se ha ido consolidando como titular, llamando la atención por su crecimiento, por su rendimiento de alto rango para un equipo tan necesitado, más allá de errores importantes en días cruzados. Así que su baja, que pudo ser evitada con un poco de cuidado del joven jugador aragonés, supondrá para Juan Ignacio Martínez 'Jim' un golpe en la línea de flotación de su once inicial ante el Mirandés.

Atienza, posible lesión muscular

Otro central del equipo, el veterano Atienza, se retiró en la mañana de este sábado del entrenamiento pos partido con un problema en el gemelo izquierdo. El andaluz, a la espera de pruebas radiólogicas en las próximas horas, podría sufrir una lesión muscular y ser baja varias semanas.