Jim: "La idea es tocar poco el equipo del último partido"

Juan Ignacio Martínez ‘Jim’ no deja pasar una sola de sus comparecencias para, de entrada y a bote pronto, recordar a todo el mundo que el presente del Real Zaragoza es harto complicado. "Todos sabemos que son muchos los puntos que hay que conseguir todavía, que estamos en una situación complicada", espetó el alicantino en la tarde de ayer tras el último entrenamiento del equipo antes de jugar hoy en Vallecas. No quiere que nadie se relaje ni un átomo, que no exista la tentación de caer en el relajo tras un triunfo, por vital que sea, como el del otro día ante el Tenerife.

"Espero que los jugadores no se metan mucha presión mental. Eso quiero acapararlo yo. No tenemos tiempo ni para festejar nada: ganamos, nos abrazamos y a pensar ya en el siguiente partido", apostilló al respecto para dar idea de la responsabilidad que acarrea el vestuario de aquí al final de mayo.

El entrenador zaragocista es sabedor de que el reto de hoy en Madrid es de gran envergadura para su equipo, incapaz en lo que va de temporada de toserle, ni de lejos, a los equipos de la cabeza de la clasificación. Y el Rayo Vallecano recibe al Real Zaragoza como 6º en la tabla, aspirando seriamente a pelear por el ascenso aunque sea mediante la promoción. "Sé lo que ha pasado hasta ahora, pero hay que acometer este partido de Vallecas pensando que éste tiene que ser el primer partido en el que sumemos ante uno de los de la zona alta. Hay que valorar que estamos en otra dinámica distinta a la de otros momentos de la temporada. Tenemos que saber que no nos queda mucho margen para peder partidos, no tenemos ya esa capacidad", indicó.

Es recurrente, cada vez que se acude a jugar al estadio de Vallecas, aludir a sus especiales dimensiones (solo 100 metros de largo, unos cinco menos de lo normal, y un par de ellos menos de ancho). Jim también lo hizo, en este caso para advertir sobre el principal peligro que él observa en el apartado defensivo. "Vallecas es un campo duro, distinto por su tamaño. Sobre todo, hay que tener mucho cuidado con las transiciones", avisó. El Rayo tiene una de sus armas, cuando actúa como local, en el robo de la pelota y la salida a toda velocidad hacia el ataque a través de sus extremos, flechas como Isi Palazón o Álvaro García.

Sumar en Vallecas es tarea ardua, mucho más si el afán es salir ganador y volver a casa de madrugada con los tres puntos. La tarea se complica si se aprecia que el Real Zaragoza difícilmente llega al final de los partidos más allá del 0-0, el 0-1, el 1-1... Se le preguntó a Jim si considera posible, a estas alturas avanzadas de la liga, que el equipo sea capaz un día de abordar el último cuarto de hora de juego con un marcador más holgado. "Aseguro que los futbolistas son los primeros que no quieren llegar al final con ese sufrimiento en el marcador. Pero los partidos son este año muy resultadistas, se definen casi todos por detalles mínimos. Ya me gustaría a mí llegar sin padecer al final, que un día me va a dar algo. Ojalá lleguemos 0-2 al minuto 90. Pero creo que no estamos para pedir mucho en este sentido, solo ganar, como sea", explicó Martínez.

Repetir equipo, ¿sin Eguaras?

Según traslució de las palabras de Juan Ignacio, su idea primera esta noche es repetir el mismo once inicial con el que el Real Zaragoza logró tumbar el sábado pasado al Tenerife. Ello conllevaría que Eguaras, que fue baja por sanción (cinco amarillas), se quedaría por primera vez en el banquillo, un lugar inhabitual para el navarro.

"Esto se trata de ver el comportamiento del juego, de la manera de actuar de los futbolistas. El último día teníamos muchas bajas y el equipo respondió bien y logró ganar. Así que vamos a dar confianza a todos, con Eguaras o sin Eguaras. En lo que resta de liga, necesitamos a todo el mundo", señaló con intención Jim.

"La idea es tocar poco el equipo en Vallecas. La semana pasada resulta que teníamos serios problemas porque nos faltaba gente. Ahora, bendito problema, por el modo en el que jugó el equipo ante el Tenerife hay que elegir. Eso es labor del entrenador y así lo haré", remató su explicación.

En cuanto a nombres propios, destacó que "Alegría seguro que se ha quitado un peso de encima con el gol del otro día, porque le habéis dado pellizcos retorcidos», refiriéndose a la prensa. También remarcó que «Narváez es capaz de compenetrarse con Alegría y, si es más cerca del área, mejor".