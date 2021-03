Zapater ingresará el viernes en Vallecas en el ‘top 10’ zaragocista

En la calle Payaso Fofó de Madrid, donde está sito el estadio de Vallecas, ocurrirá el viernes algo muy serio: el ejeano Alberto Zapater ingresará en el ‘top 10’ de un club histórico ‘top 10’ del fútbol español, el Real Zaragoza. El centrocampista disputará frente al Rayo Vallecano su partido oficial número 345 con la camiseta del león rampante, igualando en la clasificación histórica de partidos jugados con el Real Zaragoza al defensa Alberto Belsué y al centrocampista Paco Güerri. De esta forma, un zaragocista a muerte como Alberto Zapater se introduce en el olimpo de los diez principales del Real Zaragoza, una retahíla de nombres esenciales en el patrimonio sentimental del club aragonés.

La década prodigiosa la encabezan Xavi Aguado y José Luis Violeta, dos defensas de bandera que defendieron la camiseta zaragocista en 473 citas oficiales. Xavi Aguado, ganador de la Recopa, y Violeta, futbolista puente entre esas dos autopistas del fútbol que fueron los Magníficos y los Zaraguayos. Además, el León de Torrero es el primer aragonés en esta nómina privilegiada. El tercero, Manolo González, desarrolló el mismo itinerario entre los Magníficos y los Zaraguayos que Violeta. En 382 ocasiones defendió la camiseta del Zaragoza el sobrio central nazarí. Juan Señor, uno de los mejores centrocampistas del fútbol español en los 80, ocupa el cuarto puesto, con 369 presencias. Paradójicamente, 369 partidos oficiales disputaron también el habilidoso extremo Miguel Pardeza y el bravo defensa Juan Casuco, sin duda lateral ‘top’ de los 80 en España. Detrás aparece un futbolista exquisito, Santi Aragón, el centrocampista que tomó la batuta que dejó Señor, con 362. Con uno menos, con 361, el guardameta más querido por el zaragocismo, Andoni Cedrún. Severino Reija, el Roberto Carlos que jugó 20 años antes que Roberto Carlos, alcanzó las 347 comparecencias con el Zaragoza. Después, Belsué y Güerri, con 345, los únicos aragoneses junto a Violeta en este selecto ‘top 10’. Desde pasado mañana les acompañará Zapater.

No necesita presentación Alberto Zapater. Solo quien no distinga un balón de un bombo puede cuestionar no solo la presencia, sino la jerarquía de Zapater en el actual Real Zaragoza. A sus 35 años, sigue siendo fundamental en el equipo aragonés. Su completo encuentro ante el Tenerife lo demostró hace apenas tres días. Solo por carácter y experiencia tiene sitio en el equipo de Jim. Pero carácter de verdad y experiencia de verdad. Junto a Francés y Jair, de cine atrás, fue el soporte del triunfo ante el Tenerife. Su exhibición ante los canarios fue la última hasta ahora, pero no la única. En este mismo curso ya ha jugado 15 partidos oficiales. Siempre con la misma entrega, con el mismo compromiso, con la misma pasión por el equipo que ama.

Iniciado en su Ejea natal, ingresó en el Zaragoza en edad alevín. Pasó por todas las categorías de la Ciudad Deportiva hasta que Carlos Rojo le dijo a Víctor Muñoz que tenía que ver a un chavalito del juvenil. Muñoz lo vio, se lo llevó de pretemporada a Suiza y se atrevió a ponerlo en la final de la Supercopa de España ante el Valencia. Sí, el Zaragoza también jugó finales de la Supercopa... En ese Zaragoza ya estaba Zapater comiéndose en el campo a Albelda y Rubén Baraja (exentrenador del Zaragoza). Diecisiete años y 345 partidos después, el viernes ingresará en Vallecas en el ‘top 10’. Muy poquitos han defendido esa camiseta con el mismo ardor.