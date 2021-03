La escalada internacional de Francés

Luis de la Fuente, seleccionador español sub 21, ha incluido a Alejandro Francés en la lista preliminar de medio centenar de futbolistas de la que saldrá la convocatoria final para la fase de grupos del Europeo de la categoría que se juega a finales de marzo, entre los días 24 y 31, en Hungría y Eslovenia. Francés es uno de los benjamines de ese listado, con apenas 18 años, pero su crecimiento y progresión en el Real Zaragoza, en el fuego real de la Segunda División, asentándose con Jair Amador como pareja de centrales principales, no ha pasado desapercibido para los técnicos de la selección sub 21.

Hasta, posiblemente, la próxima semana no se conocerá la elección final de 23 futbolistas. Alejandro Francés, salvo sorpresa mayúscula a golpe de rendimiento en los próximos partidos, tiene muy complicado acceder a esa citación definitiva. De la Fuente también ha seleccionado al zaragocista Enrique Clemente, ahora cedido en el Logroñés. Es decir, la Ciudad Deportiva podría tener una pareja de centrales con su sello de fabricación en la próxima selección sub 21. No obstante, las opciones de Francés son menores. Clemente apunta a fijo en esa lista como uno de los cuatro centrales. Con él, tienen todos los boletos para acceder Hugo Guillamón (Valencia) y Jorge Cuenca (Almería). El cuarto central está más en el aire. Manu Hernando (Ponferradina) ha sido el más habitual en las convocatorias previas y era el principal candidato a completar la demarcación, pero una lesión le ha obligado a pasar por el quirófano. De este modo, el abanico de aspirantes lo conforman Rubén Pulido (Fuenlabrada), Berrocal (Mirandés), Dani Vivián (Mirandés), Fran Montero (Besiktas) y Alejandro Francés.

Si el zaragozano pasara de los planes preliminares de Luis de la Fuente a los definitivos, confirmaría un asombroso salto en apenas 15 meses: de la selección sub 17 -donde no era titular estable- a la selección sub 21. Solo un proyecto de crack mundial como Pedri (FC Barcelona) describiría una escalada internacional semejante en la actualidad dentro de las categorías nacionales de formación. Del equipo español con el que Francés jugó la Copa del Mundo sub 17 de Brasil al inicio de la temporada pasada, en noviembre, además de Pedri, han tenido presencia en Primera y Segunda División el lateral izquierdo Javi López (Alavés), Germán Valera (cedido en el Tenerife por el Atlético), Pablo Moreno (cedido en el Girona por el Manchester City), Robert Navarro (Real Sociedad) o Ilaix Moriba (FC Barcelona), pero ninguno de ellos presenta las opciones de Francés en acceder ya a la sub 21, ni una curva de crecimiento en las selecciones inferiores como la del defensor aragonés, que en aquella cita de Brasil se desempeñó como lateral derecho de forma puntual, pues no era el titular, ni tampoco era ninguno de los dos centrales principales, entonces Álvaro Carrillo (Real Madrid) y José Marsá (FC Barcelona).

Por este camino de poco más de un año, Alejandro Francés, mientra se impulsaba hacia el primer equipo y se asentaba como referencia defensiva, también ha pisado la sub 18 y la sub 19, con la que participó hace unos días en una sesión de entrenamiento junto a Iván Azón. Una fulgurante progresión que le ha situado a las puertas de la selección sub 21.

Si Francés es finalmente convocado para viajar a Eslovenia, donde España jugará sus tres partidos, el Real Zaragoza lo perdería para los partidos de final de mes contra Logroñés y Cartagena, y podría también, en función de los permisos para incorporarse a la citación final, no estar contra el Mirandés. España es la vigente campeona de Europa de la categoría, título levantado por Jesús Vallejo como capitán en 2019. Clemente y Francés aspiran ahora a lo mismo. También dos aragoneses más incluidos en esa lista preliminar: Alberto Soro (Granada) y Roberto López (Real Sociedad). Soro está ahora lesionado, así que su presencia es muy complicada.

Este Europeo debió reformar su sistema de competición debido a la pandemia. Pasó de 12 a 16 equipos y se dividió en dos fases: una de grupos a jugarse en marzo y otra final a disputarse entre el 31 de mayo y el 6 de junio con los 8 clasificados. España debutará en Maribor el 24 de marzo contra Eslovenia. Tres días después se enfrentará a Italia en la misma ciudad eslovena. Y el 31 de marzo cerrará esta primera fase en Celje contra la República Checa.