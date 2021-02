Francho: "Para salir de abajo tenemos que ganar, lo del Alcorcón es otra final"

Francho Serrano, centrocampista canterano del Real Zaragoza compareció este miércoles en rueda de prensa para analizar el presente del equipo. En primer lugar felicitó a sus dos compañeros del fútbol base con los que comparte en este temporada su promoción al primer equipo, Francés e Iván Azón, que fueron convocados por la selección española sub-21 al mediodía del martes.

"Están súper ilusionados. Y, por suerte, el lunes van a poder estar con nosotros ante el Alcorcón. Lo importante es que compitan y luego se vayan a disfrutar de estar con lo mejor del país, porque se lo merecen. Son dos grandes jugadores", dijo Francho.

El partido ante los madrileños, que se jugará en la noche del lunes en La Romareda, es para el Real Zaragoza un choque clave para la salvación. "Ahora mismo, todos los partidos son finales y cualquier equipo de Segunda División es muy potente. Necesitamos los tres puntos. En casa estamos muy fuertes y para salir de abajo tenemos que ganar", dijo el joven jugador aragonés.

Francho explicó los cambios tácticos que le ha pedido Juan Ignacio Martínez, el nuevo entrenador, en los últimos partidos. "Me está tocando jugar más arriba de lo que yo estaba acostumbrado. Me toca hacer la presión mucho más adelantada. Esto es ahora más ida y vuelta para mí, antes mi juego era más posicional. Tengo que hacer más kilómetros. Pero si esto es lo que me pide el míster, yo lo haré dándolo todo para el equipo". El medio centro, ante este cambio de papel táctico, admitió que le está costando adaptarse al nuevo rol. "Poco a poco iré mejorando mis defectos, cuento con la confianza del entrenador y de mis compañeros", añadió.

El volante zaragocista también valoró el 1-1 de la última jornada en Sabadell, donde el Real Zaragoza desaprovechó la oportunidad de ganar a un rival directo y se quedó con un poso amargo por la igualada final. "Claro que te vas con mal sabor de boca, porque es verdad que tuvimos el partido para ganarlo. Pero lo importante ahora es no perder. Ahora, cualquier punto nos viene bien. Sumar de a uno, sobre todo fuera de casa, nunca viene mal, aunque está claro que es mejor ir de tres en tres", concluyó Francho.