Cristian Álvarez, listo para el regreso

Una contractura en un sóleo ha tenido atado de manos a Cristian Álvarez en los últimos diez días, periodo en el que se ha perdido los partidos contra el Málaga y el Sabadell; pero este miércoles, en la mañana de trabajo en la Ciudad Deportiva, el portero argentino ha regresado a la dinámica del grupo. Recuperado, mejorado de sensaciones, con más seguridad, Cristian Álvarez está listo para regresar a la portería en el partido del próximo lunes del Real Zaragoza en La Romareda contra el Alcorcón.

Todo apunta a que JIM, por rango y trayectoria, lo devolverá al once del equipo, salvo recaída en las sesiones que quedan hasta la cita o salvo la mayúscula sorpresa que supondría que Ratón, avalado por su rendimiento mientras ha debido reemplazar al argentino en los dos últimos partido, se mantenga entre los palos.

Lo normal es que Cristian retorne y la portería del Real Zaragoza recupere su orden jerárquico de las últimas campañas, un tiempo en el que el argentino se han constituido en el indiscutible portero principal, pero en el que Ratón, su suplente, siempre ha proporcionado una garantía de relevo, aceptando un rol que no es fácil de asimilar año tras año, aplicado en el día a día, siendo buen compañero. Tan solo esa estabilidad se tambaleó en los días más duros de la primera vuelta, con un Cristian poco efectivo en sus primeros y un Ratón por debajo de su nivel en citas como contra el Oviedo. Al Zaragoza le costó puntos, y se generó un clima en torno a la portería que, con la llegada de Torrecilla, derivó en la gestión de la salida del portero gallego cedido al Nástic. La operación no se consumó porque no se pudo completar el fichaje de su sustituto en la plantilla, el veterano René Román, dispuesto a aceptar la sombra de Cristian. Ratón se quedó y jugó en Málaga y Sabadell con nota alta.

Ahora, Cristian Álvarez regresa, está disponible, y la competencia en la portería del Zaragoza vuelve a su cauce habitual. Contra el Alcorcón, el argentino podrá ya jugar.