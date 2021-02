Torrecilla: "Yo me incorporo a un proyecto en marcha, los 3 fichajes nos hacen más sólidos"

Miguel Torrecilla, director deportivo del Real Zaragoza desde el pasado mes de diciembre, analizó públicamente este martes la situación en la que queda el equipo tras el mercado invernal de fichajes y traspasos, concluido en la medianoche anterior, que ha sido su primera gran tarea al frente del club aragonés, sumido en serios problemas clasificatorios en Segunda División y huyendo hace semanas del riesgo de descender a Segunda B.

"La idea inicial, que era contratar un jugador por línea, la concluimos la semana pasada con la llegada de Sanabria. Después, hemos estado atentos por si se daba alguna salida de uno de nuestros jugadores que juegan o van a contar menos habitualmente, pero no ha sido así y no se ha podido hacer una cuarta contratación", inició el salmantino su valoración.

"Este es un proyecto al que yo me incorporo con el tren en marcha. Creo que los tres fichajes que hemos hecho (Alegría, Peybernes y Sanabria) hacen al equipo más sólido, sobre una plantilla que considero que tiene argumentos importantes para cumplir el objetivo (la salvación, tal y como viene el curso). Si no hubiera habido incorporaciones, creo que teníamos una base sólida para rendir bien", añadió Torrecilla en su prólogo.

El responsable del ámbito futbolístico de la SAD desde hace 90 días abundó más sobre cuáles han sido las líneas básicas de su trabajo en este mercado de enero. "Potenciar la columna vertebral del equipo era el principal objetivo. Y eso se ha cubierto bien, con tres fichajes de diferente potencial económico, tal y como ya sabíamos que nos iba a suceder: uno de mayor esfuerzo, otro de término medio y el tercero más asequible. Lo del cuarto fichaje, el extremo del que se ha hablado en las últimas horas, era algo que solo iba a quedar a nuestro alcance si algún jugador más salía. Pero no se ha dado el caso", insistió.

Torrecilla reseñó las singularidades con las que ha tenido que abordar este raro mercado de invierno de 2021. "El fútbol ha cambiado radicalmente con la pandemia. Nada tiene que ver con todo lo anterior. Estamos ante un fútbol con 5 cambios en los partidos, con 23 convocados en las citaciones de los equipos. Hasta ahora, el de invierno siempre ha sido el mercado de los inconformados, de los enfadados. Los jugadores, antes, jugaban en menos partidos y se quedaban muchas más veces sin convocar, en la grada. Ahora eso casi no pasa. Por esto, ha sido muy inferior el volumen de futbolistas expuestos en el escaparate para traspasos o cesiones. Ha habido menos cabreados. Yo lo sabía, así que no me ha sorprendido. He trabajado con las armas que esperaba, se han cumplido las premisas", destacó.

El caso Vuckic y las nulas opciones de fugas de hombres clave

El caso Vuckic, delantero esloveno al que se ha intentado ubicar en otro club hasta el último momento del mercado, sin éxito, fue abordado por el director deportivo con cierta claridad. "Entendimos desde el principio que puede tener dificultades para ser titular. Y le hemos estado buscando alternativas. Pero no se han dado las circunstancias adecuadas para que se vaya y, por lo tanto, se queda en la plantilla. Queríamos que se fuera a un club donde pudiera jugar, disfrutar de muchos minutos, donde tuviese menos competencia que aquí. No ha sido así y ahora tiene que pelear por cambiar esta situación tan concreta", esbozó Torrecilla respecto del '9' zaragocista.

El ejecutivo remarcó que nunca temió por tener que lidiar una posible marcha de algún jugador clave del apurado equipo actual, fruto de alguna oferta económica de clubes más saneados o de mayor categoría, sobre todo el caso del único goleador del Real Zaragoza del presente, el colombiano Narváez. "No me ha preocupado nunca esto. Una de las premisas con las que hemos trabajado en enero era no debilitarnos. Siempre íbamos a pedir las cláusulas de rescisión de contrato, si llegaban esas ofertas. Y sabía que la covid, la pandemia, ha tenido un impacto negativo en las economías de todos los clubes, que no pueden afrontar grandes gastos o inversiones. Lo he vivido todo con mucha tranquilidad", explicó Torrecilla en este sentido.