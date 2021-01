Alegría: "Jim me ha dicho que lo principal es que no salga del área"

Álex Alegría ya entrenó este miércoles con el Real Zaragoza. Después, habló en su presentación. El viernes quiere hablar en el campo Carlos Belmonte, donde el conjunto que gestiona Juan Ignacio Martínez pretende estirar su racha de resultados positivos con un triunfo ante el Albacete. Desde el primer momento, Jim le ha comunicado lo que necesita de él. “He hablado con el míster y me ha contado lo que quiere de mí. Jim me ha dicho que lo principal es que no salga del área, que esté pendiente de los centros. Un delantero tiene que estar dentro del área para poder marcar”, subrayó.

El nuevo delantero zaragocista también recordó la presencia de Miguel Torrecilla como director deportivo del Real Zaragoza como esencial en su fichaje. “Quiero agradecer a Miguel por darme oportunidad. Es el principal motivo por el que estoy aquí. Había un gran interés de Miguel y del entrenador. Este año se han dado las condiciones perfectas para poder estar aquí”, apuntó.

Torrecilla ya le ha dibujado el perfil del club al que llega cedido desde el Real Mallorca. “Miguel me ha hablado de la gran masa social, de un club histórico como el Real Zaragoza, de la gran oportunidad que significa venir aquí y poder hacerlo bien. De compañeros que hayan jugado en el Zaragoza, he hablado con Febas y Galarreta y me han hablado muy bien del club”, enfatizó.

En el curso pasado, Álex Alegría también fue cedido al Extremadura, club humilde en el que anotó seis goles. Este año también espera aportar a la producción goleadora zaragocista. “Lo de la cifra de goles es complicado decirla. Vengo a aportar el máximo trabajo. Ojalá marque más goles que el año pasado. Espero marcar muchísimos goles. Cada uno tiene una situación. Quiero venir a sentirme importante, a hacer goles. Allí (en el Mallorca) no podía demostrar mi fútbol. Es la mejor decisión venir aquí”, reiteró.

El futbolista también explicó su fórmula para que el Real Zaragoza abandone la zona de peligro en la tabla de la Segunda División. “Hay que tener portería a cero y encajar los menos goles posible. Eso te da esa posibilidad de sumar”, argumentó.

Aseguró igualmente encontrarse en buen estado. “Vengo perfecto físicamente. No me he perdido ni un entrenamiento con el Mallorca este año. Vengo en perfectas condiciones”, advirtió.

También habló de su anterior club, el Mallorca, en relación al Real Zaragoza. “No hay tanta diferencia con el Mallorca. El Zaragoza tiene una gran plantilla. Hay que luchar por puestos de más arriba. Hay que tener la portería a cero y que la pelota entre”, concluyó.