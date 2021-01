René no pasa el reconocimiento médico y se paraliza la salida de Ratón al Nástic

Paralizada, disuelta, ha quedado la maniobra pretendida por Miguel Torrecilla, director deportivo del Real Zaragoza, de cambiar el papel de portero suplente en la plantilla aragonesa a partir de hoy: se iba a ir cedido Ratón al Gimnástic de Tarragona y, simultáneamente, iba a llegar René Román, veterano portero de 37 años que rompió su contrato con el Dinamo Bucarest rumano en noviembre por impagos reiterados.

Ya no va a ser así. La causa que ha desencadenado el efecto dominó está en la figura de René. El guardameta gaditano, ex del Almería, Ponferradina, Girona, Llagostera o Jaén, entre otros muchos clubes en su prolífica carrera, no ha superado el reconocimiento médico preceptivo y su contratación por el Real Zaragoza no tendrá lugar.

De este modo, Ratón, que había llevado a cabo en las últimas horas todos los trámites necesarios para firmar su nuevo contrato con el club tarraconense, de Segunda B, y que iba a ser presentado en la ciudad catalana en las próximas horas, ha tenido que dar marcha atrás y regresar a la casilla de salida de sus intenciones.

NOTICIAS RELACIONADAS Álex Alegría es el gran objetivo para la delantera

No se trata, obviamente, de un puesto crucial en el plan de refuerzos que necesita la plantilla del Real Zaragoza de cara a la segunda vuelta de la liga, en pleno mercado invernal de fichajes que está abierto durante el presente mes de enero. Pero, pese a ello, Torrecilla iba a empezar por este flanco la reducida remodelación de la plantilla, dado que Ratón veía con buenos ojos irse a un lugar donde pueda disfrutar de minutos, de la titularidad que en Zaragoza tiene cercenada prácticamente desde su ascenso al primer equipo desde el filial hace cuatro campañas.

René era el complemento necesario para acometer esta permuta durante los próximos meses. Pero algo sucedió en la tarde del jueves en la revisión médica que aconsejó al Real Zaragoza paralizar por completo la operación doble. Y René no llegará a la caseta zaragocista, por lo que Ratón no puede salir rumbo a Tarragona. Por el momento, al mediodía del viernes 15 de enero, este asunto es como si no hubiera sucedido. Solo que sí ha tenido una trama y un desenlace. El aquí reseñado.