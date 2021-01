Narváez podrá jugar el viernes contra el Logroñés pese al golpe que sufre en una rodilla

Juanjo Narváez podrá jugar el viernes en el siguiente partido de liga del Real Zaragoza, el que aguarda ante la UD Logroñés a las 21.00 de ese día 8 del presente enero, con el que se pondrá fin a la primera vuelta zaragocista. El delantero colombiano, máximo goleador blanquillo con 5 goles, no corre peligro de ser baja tras haberse retirado lesionado en la noche de este sábado en el duelo de Cartagena, cuando apenas se llevaban 4 minutos del segundo tiempo.

NOTICIAS RELACIONADAS El Real Zaragoza salva un punto al final en Cartagena en un partido que debió ganar y casi pierde

Se trata de un golpe, fruto de una entrada de un rival cartagenero mediada la primera mitad, que le clavó un taco en la rodilla derecha y lo dejó renqueante largo tiempo, aunque pudo seguir en juego mientras estuvo su cuerpo caliente y en tono competitivo. El descanso provocó precisamente que la musculatura y el organismo se enfriase y, Narváez, pese a querer apurar su presencia en el campo, enseguida se dio cuenta de que no podía correr ni golpear la pelota en condiciones, por lo que debió marcharse prematuramente a la ducha y ser sustituido por Bermejo.

No hay motivo para la alarma, por lo tanto. Ya en el mismo estadio de Cartagonova, el entrenador, Juan Ignacio Martínez, quitaba importancia al episodio de la lesión de Narváez. En la tarde de este domingo, durante el entrenamiento pos partido llevado a cabo por la plantilla en la Ciudad Deportiva -tras el regreso de madrugada desde Cartagena-, se ha comprobado que el problema no pasa del dolor que provoca un traumatismo en ese lugar tan molesto, la articulación de la rodilla. Con fisio y radioterapia, con horas de tratamiento específico de aquí al jueves por la tarde, Narváez ha de llegar apto para ser alineado frente al Logroñés en un nuevo duelo crucial para el futuro zaragocista, el viernes en La Romareda. Por derivación, es evidente que en la cita de Copa en Alcorcón, este martes a las 21.00, Narváez sera uno de los muchos titulares que no estarán presentes.