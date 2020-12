Iván Martínez entrenará este viernes al Real Zaragoza mientras el club busca técnico

Mientras el Real Zaragoza busca entrenador,Iván Martínez dirigirá hoy de nuevo a la primera plantilla del conjunto aragonés en el regreso al trabajo tras el revés sufrido el pasado miércoles en Castalia ante el Castellón (1-0). El técnico continúa siendo fiel a la entidad aragonesa. Ayer por la tarde continuó trabajando sin descanso, e incluso comenzó a analizar al próximo rival del equipo del león, el Fuenlabrada. Ajeno a la catarata de noticias que genera la crisis deportiva zaragocista, Iván Martínez sigue dando todo lo que lleva dentro por el club.

El primer equipo no se ejercitó ayer. No hubo ni la habitual sesión de recuperación tras el esfuerzo desarrollado en Castellón. Los planes en la entidad zaragocista eran otros. Cesó en su cargo el director deportivo, Lalo Arantegui, y en las previsiones entraba la contratación de otro entrenador. Se negoció primero con el Mono Burgos y después con Paco Jémez, que finalmente se echó atrás y no concretó su incorporación al Real Zaragoza. En el seno de la entidad aragonesa se consideraba que la operación cuajaría del mismo modo que se estimaba que su incorporación fuera inmediata. No fue así. De esta forma, Iván Martínez, el técnico que nunca fue presentado oficialmente como entrenador del Real Zaragoza, tampoco ha sido destituido. Y hoy, pese a todo, volverá a entrenar al equipo en la Ciudad Deportiva.

Los números, esos cero puntos sumados sobre los 15 disputados, no se ajustan al trabajo desarrollado por Iván Martínez al frente del Real Zaragoza. Ningún rival ha pasado por encima del conjunto aragonés. Ha perdido todos los partidos, pero no es menos cierto que ha carecido de fortuna. Cedió finalmente en los tres primeros careos después de haber tomado ventaja en el marcador ante el Oviedo (1-2), la Ponferradina (2-1) y el Rayo Vallecano (1-2). Después, se perdió en Cornellá con el Espanyol (2-0) y el miércoles cayó en Castellón (1-0).

Hoy volverá a dirigir a la primera plantilla. Su futuro, pase lo que pase, estará ligado al Real Zaragoza. Su capacidad ya la demostró al frente del conjunto juvenil, cuando llevó al escaparate de la Ciudad Deportiva a la cota más alta que jamás alcanzó en el fútbol de formación, con la conquista del título de Liga y de Copa. La presencia en la Champions juvenil refrendó el excelente trabajo que ha venido desarrollando Iván Martínez en los últimos año en el fútbol base del Real Zaragoza.