El Consejo del Real Zaragoza analiza la delicada situación deportiva

El presidente del Real Zaragoza, Christian Lapetra; el vicepresidente y consejero delegado, Fernando Sainz de Varanda; los consejeros Juan Forcén, Juan Uguet de Resayre y Fernando de Yarza López Madrazo; César Alierta, principal accionista del club; Carlos Iribarren, también accionista; el presidente de la Fundación Zaragoza 2032, Fernando de Yarza Mompeón; y Félix Longás, patrón de la Fundación, se reunieron en la mañana de este jueves para analizar la delicada situación deportiva por la que atraviesa el equipo, ubicado en puestos de descenso a Segunda B y que acumula diez encuentros sin conocer la victoria.César Alierta participó en dicho consejo de modo telemático.

Una de las principales decisiones tomadas fue trasladar a Víctor Fernández la propuesta de incorporarse a la estructura deportiva de la entidad, con el fin de reforzarla y de contribuir a la búsqueda de una solución para la escuadra aragonesa.

El objetivo a corto plazo no es otro que huir de la actual zona de descenso y salvar del mejor modo posible la presente temporada, cuya deriva ha situado a la entidad en una compleja encrucijada, delicada como pocas veces a lo largo de su historia. El próximo mercado de invierno, a donde el Real Zaragoza debe llegar vivo desde un plano deportivo, se presenta como el punto clave de este plan de emergencia.

Las funciones y desempeño de Víctor Fernández en este contexto no serían, en principio, las exclusivas de un entrenador convencional, papel que ejerció hasta el pasado verano, en su tercera etapa al frente del Real Zaragoza en el banquillo. Su trabajo sería de mayor amplitud, íntimamente ligado a la reconstrucción de la plantilla y a la elaboración de un proyecto deportivo que sitúe al Real Zaragoza en otro estadio, más acorde a sus exigencias históricas y societarias. Los puntos de vista y criterios que ayer mantuvo a este respecto César Alierta, principal accionista del Real Zaragoza, fueron decisivos a la hora de volver a pensar en Víctor Fernández como figura de peso en el devenir de la entidad.

Los consejeros del Real Zaragoza no cuestionaron el trabajo que está desempeñando Iván Martínez, que sigue al frente de la primera plantilla y al que no se le considera responsable del actual estado de cosas.

No obstante, César Alierta trasladó su preocupación por la deficiente marcha del equipo y fijó como prioridad inmediata la regeneración deportiva, por encima de los aspectos económicos de la sociedad anónima deportiva. Producida la destitución de Rubén Baraja el pasado día 9 de noviembre, después de caer ante el Tenerife, el cambio de entrenador al frente del banquillo no ha producido hasta la fecha ningún efecto revulsivo, al menos en cuanto hace referencia a la suma de puntos y de resultados positivos. Bajo el gobierno de Iván Martínez, el Zaragoza aún no ha sumado. Ha conseguido tomar ventaja al inicio de los encuentros disputados frente al Oviedo, Ponferrada y Rayo Vallecano, pero en los tres casos se concluyó con derrota, con el marcador volteado por los conjuntos rivales. El próximo domingo espera el Espanyol, en el estadio de Cornellá, un equipo que ha liderado la categoría durante la primera fase del campeonato y que ahora ha frenado su paso.