Guitián, el primero que pide "perdón" y denuncia que "con 11 o 13 jugadores no es posible salir de esto"

Alberto Guitián es el primer futbolista del Real Zaragoza que rompe el molde del mensaje único. El central cántabro, en caliente y nada más concluir el partido ante el Rayo Vallecano con la derrota por 1-2, sobre el mismo césped de La Romareda, atendió en directo a la cadena de televisión que transmitía en este caso el duelo, Gol TV. Y su discurso, como habitualmente hace el de Los Corrales de Buelna, se fue, se alejó, de la pautas plagadas de tópicos vacíos y controlados que suelen emitir los jugadores en días ordinarios.

Guitián sabe que el Real Zaragoza se ha metido en un lío superlativo. El montañés es consciente, como todo el mundo dentro de la caseta, de que el equipo se va a Segunda B de no mediar un golpe de timón inmediato, de hondas consecuencias y repercusiones que, además, sea efectivo y acertado.

Y, por ello, ha querido ser el primero que asuma el fiasco monumental que está protagonizando la actual plantilla, con sus arquitectos y responsables ejecutivos y directivos a la cabeza. También ha sido la primera voz ahí dentro que ha perdido perdón a la aturdida y distante afición, que no puede acudir a los estadios desde hace casi 9 meses. Y, de paso, ha descrito la situación del grupo con una frase que hay que tener muy en cuenta. Habla de cifras, de personas necesarias para salir del atolladero. Y sugiere que alguna fractura debe haber, por las razones que fuere, dentro de él.

Por un lado, Guitián expuso lo siguiente: "No sé lo que nos pasa. No sé si es miedo a perder. O si es miedo a ganar. No sé. Tenemos que quitarnos todas estas losas de encima y seguir creyendo".

Y ahí hizo el quite del perdón. "Tenemos que pedir disculpas a la gente. Sabemos que no estamos a la altura. Lo sentimos mucho", asumió el cántabro con cara seria y compungida, mientras aseguraba que el equipo trabaja al cien por cien pese a su incapacidad para ganar partidos.

Y concluyó su minuto y medio de declaraciones televisivas repleto de sustancia con su último mensaje al aire. "Hay que concienciar a todo el mundo. Porque todos somos necesarios en este equipo. Todo el mundo tiene que apretar porque, con 11 o 13 (jugadores) va a ser imposible (salir de esto). Necesitamos que todo el mundo dé su cien por cien", avisó. La plantilla se compone de 23 jugadores con dorsal profesional, más otros dos habituales con ficha del filial. En total, 25.

Es la breve, concisa y clara radiografía de situación de Guitián, emitida a eso de las 21.05 de la noche de este miércoles para toda España, para todo el mundo. No hay más que decir ni que interpretar. Son mensajes muy concretos.