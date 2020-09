Cristian Álvarez: "Creo que hay un buen equilibrio entre veteranos y jóvenes"

Turno para Cristian Álvarez en la mañana de este miércoles 9 de septiembre, tiempo aún de pretemporada -rara- en el seno del Real Zaragoza, que sigue en plena fase de reconstrucción de su plantilla. El veterano portero argentino, que ha echado raíces en la capital aragonesa y es uno de los estandartes del equipo de fútbol que va a afrontar la octava temporada consecutiva en Segunda División, abordó someramente el presente del vestuario.

"Tengo más años de contrato (renovó recientemente hasta junio de 2023) y estoy muy feliz por eso. Y muy agradecido por la confianza depositada en mí por parte del club y la gente que lo maneja", comenzó destacando el sudamericano respecto de su permanencia larga en la entidad blanquilla.

Cristian, como ya hiciera Zapater dos días atras, describió la atípica pretemporada que está llevando a cabo el grupo en la Ciudad Deportiva desde hace apenas 10 días, ya bien entrado septiembre. "Es rara, nos estamos conociendo con los nuevos compañeros que van llegando, tenemos cuerpo técnico nuevo... las ilusiones están siendo renovadas, todo está yendo muy bien con el entrenador, todo es muy profesional, han venido con muchísimas ganas. Pero es todo muy atípico, por todo lo que estamos viviendo. No poder compartir más tiempo en el vestuario con los nuevos hace que tengamos que aprovechar mucho los pocos ratos que tenemos fuera de los entrenamientos para ir conociéndonos. Creo que son todos chavales a los que se les ve muy serios y trabajadores", esbozó Álvarez.

El guardameta zaragocista opinó asimismo sobre el hándicap (así lo denominó el entrenador, Baraja, hace unos días) que va a suponer la incorporación del Real Zaragoza a la liga, con dos jornadas aplazadas y su primera puesta en escena en la 3ª estación, arrastrando durante largas semanas esa desventaja inevitable de puntos por dirimir. "Yo, personalmente, no lo he pensado mucho. Veremos que pasa, sobre la marcha, cuando ya empiece a rodar el balón. Igual todo sale raro... pero de momento solo me centro en la pretemporada", eludió Álvarez para no entrar en más valoraciones al respecto.

A Cristian se le hizo ver la mezcla que se está produciendo en el vestuario con la llegada de muchos chicos jóvenes trufando la presencia de otro núcleo duro de grandes veteranos. "Es un buen equilibrio. Es bueno y necesario. Hay gente experimentada que puede dar los momentos de pausa y serenidad cuando se necesite. Y luego están los chicos, cargadísimos de ilusión, luchando por hacerse un nombre dentro del fútbol. Es bueno que ellos tengan referentes cerca, que les sean positivos y los puedan acompañar. Creo que nuestro grupo es, en ese sentido, muy sano", concluyó el portero titular del Real Zaragoza.