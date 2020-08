El Yamiq y Guitián, centrales en la defensa del Real Zaragoza en Elche

El Real Zaragoza afronta a las 22.00, en la noche de este jueves 13 de agosto y de manera extemporánea, el partido de ida de la primera ronda -semifinal- de la promoción de ascenso ante el Elche, en campo ilicitano. Una cita que debió celebrarse el 23 de julio, hace 22 fechas, y que se ha retrasado perniciosamente para el equipo zaragocista por culpa de la negligente gestión de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en la recta final de la liga regular de Segunda División que ha concluido con un escándalo histórico en el fútbol español, aún vivo. Víctor Fernández no contará más con Luis Suárez, el máximo goleador del equipo aragonés, segundo pichichi de la competición (19 goles y 4 asistencias), al haber caducado su cesión del Watford, que no accedió a prorrogarla, una secuela directa de la inacción de la LFP durante tres semanas sin dar soluciones al conflicto que ella gestó el 20 de julio al no suspender la jornada 42ª al completo y dejar colgado el partido Deportivo-Fuenlabrada, núcleo de todas las discordias en espiral que se han desencadenado. Tampoco viajaron a Elche ni Igbekeme ni Puado, por distintos motivos de salud y lesiones.

Después de dos días concentrados en el Hotel Villaitana de Benidorm, a 20 kilómetros de Elche, la principal novedad en el equipo zaragocista es la recuperación de El Yamiq, tras cinco semanas de baja por una lesión muscular en la zona inguinal. También regresa al eje de la defensa otro central, Guitián, que ha estado más de dos meses fuera de juego por una rotura ósea en un pie. Además, llama la atención la presencia de los dos veteranos aragoneses en el equipo base: Zapater y Linares, sustituto en punta de Suárez.

Los zaragocistas van a formar con Cristian Álvarez; Vigaray, Guitián, El Yamiq, Nieto; Eguaras, Zapater, R. Guti; Burgui, Kagawa; y Linares. En el banquillo se sentarán Ratón, Carlos Azón, Delmás, Clemente, Francés, Atienza, D. Torres, Javi Ros, Nick, Blanco, Soro, Pereira y Baselga.

Por parte alicantina, su entrenador, José Rojo ‘Pacheta’, tiene a toda su plantilla disponible tras el largo parón de la competición y su once inicial será el compuesto por Badía; Tekio, Verdú, Josema, Juan Cruz; Folch, Mfulu; Iván Sánchez, Pere Milla; Nino y Jonathas. Los suplentes franjiverdes serán San Román, Andoni, Dani Calvo, Manuel Sánchez, Bri, Óscar, Fidel, Josan, Escriche, Jony Álamo y Medina.

Arbitrará el duelo el catalán Ávalos Barrera, con el que el Real Zaragoza no conoce la victoria en los dos años en los que ha coincidido con este juez de Igualada (Barcelona). En el VAR le acompañará el madrileño Ortiz Arias.

La noche es agradable en el sur de la Comunidad Valenciana, con 29 grados y cielo algo nublado. El césped del estadio Martínez Valero se encuentra en mal estado, con muchas zonas quemadas a causa de las altas temperaturas vividas en las tres semanas previas.