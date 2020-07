Guitián: "Estamos en un estado de incertidumbre que no nos merecemos"

Alberto Guitián está de vuelta. El defensa central del Real Zaragoza se perdió 10 de los 11 partidos de la atípica y mendaz reanudación de la liga tras el parón de un trimestre por la pandemia de coronavirus covid-19, los últimos, a causa de una inoportuna fractura en el hueso calcáneo de un pie (el talón). El cántabro ya lleva tres entrenamientos completos con el grupo y se apunta a jugar la Promoción de ascenso cuando haya rival y fechas, si es que el conflicto global generado por el positivo de muchos jugadores y auxiliares del Fuenlabrada en la última jornada tiene una solución pronta y diligente, algo que aún está en el aire en los organismos pertinentes.

Sobre este foco de máxima atención nacional, que envuelve la actualidad en todos los ámbitos del fútbol español (e internacional), Guitián trasladó el sentir del vestuario del Real Zaragoza al respecto a día de hoy, jueves 23 de julio. "Nosotros pensamos que no se han hecho las cosas de la mejor manera. Por eso estamos ahora en un estado de incertidumbre que no nos merecemos. No sabemos cuándo vamos a jugar, ni contra quién", dijo con claridad el '6' zaragocista.

Guitián hizo una valoración autocrítica de todo lo que ha acontecido en el Real Zaragoza en los últimos 40 días de vertiginosa competición. "Somos conscientes de que, tras el confinamiento, hemos tenido malos resultados y malas sensaciones. El último día se vio que en este Real Zaragoza todo el mundo puede ser competitivo y que puede aportar cosas buenas. Somos un equipo y nos hemos levantado de muchísimos golpes duros este año. Ese triunfo ante la Ponferradina nos va a venir muy bien, sensacional. Hemos recuperado viejas sensaciones", dijo el de Los Corrales de Buelna.

El defensor blanquillo hizo su vaticinio sobre lo que aún aguarda al Real Zaragoza cuando se pueda volver a jugar al fútbol. "Yo ya dije que los últimos 11 partidos, tras los 3 meses de parón por la pandemia, iban a ser una lotería. Ahora digo que, esta Promoción, será también una lotería a 4 partidos. Si logramos recomponernos y alcanzar la sintonía que teníamos antes del 8 de marzo, que nadie nos dé por muertos. No somos tan malos como hemos parecido en las últimas jornadas", remarcó.

Víctor Fernández comenzó el martes una nueva fase preparatoria en el grupo, con énfasis espedífico en el aparatado mental de los jugadores. "Hemos empezado una preparación distinta, como para una final. Después del confinamiento, tanto el equipo como la afición no lo hemos pasado bien. Han sido muchas sensaciones raras y malas las que hemos padecido. Yo, que he tenido que vivir desde fuera casi todos los partidos, entiendo perfectamente al aficionado. Se sufre muchísimo viendo perder al equipo. Por esto quiero transmitir a nuestros seguidores que aún se puede, que existe una gran confianza en el equipo de poder lograr el ascenso", expuso Guitián a toda la afición.

La idea matriz del club, relativa a lo crucial que es para el Real Zaragoza volver a Primera cuanto antes, ha calado ya en el vestuario en estos tiempos de dudas profundas. "El club lleva 7 años seguidos en Segunda División y esta es la 3ª vez que va a jugar una Promoción de ascenso a Primera. No es algo fácil. Así que vamos a intentar afrontarla como algo vital para devolver al equipo adonde todos queremos", señaló Guitián.

Por último, el montañés hizo referencia a su caso personal. "Después de esta lesión insesperada, yo me siento muy bien por volver a entrenarme con normalidad sobre el césped. Pensaba que iba a ser todo deprisa y corriendo, para poder llegar a jugar en el 'play off', que nos tocaría ya hoy jueves. Pero, con todas estas circunstancias que están pasando, por suerte, voy a tener más tiempo para la puesta a punto y volveré en mejores condiciones. Quiero mirar todo por el lado positivo", concluyó.