Jorge Azcón:"Que gane el Real Zaragoza y asciendan los dos"

Como zaragozano y zaragocista, Jorge Azcón, el alcalde de la capital aragonesa, tiene claros sus sentimientos para el derbi de mañana en La Romareda–"soy zaragocista, así que apuesto por la victoria del Zaragoza por 2-1" asegura–, pero también anhela el éxito común de los dos principales clubes de la Comunidad: "Y después, que subamos los dos, el Zaragoza y el Huesca. Sería no sólo genial, sería realmente algo histórico", subraya.

Sobre el derbi y todo lo que está en juego, Azcón celebra que "los dos principales equipos aragoneses" se encuentren en la antesala de la Primera División. "Sería un sueño que los dos lo lograsen y que tuviéramos no sólo un Zaragoza de Primera, sino un Aragón de Primera. Estoy seguro que va a ser un partido de máxima intensidad y un buen espectáculo deportivo".

El ascenso es el único objetivo del Zaragoza en el próximo mes, una meta con la que sueña toda la ciudad: "Como alcalde y como seguidor del equipo, es lo máximo que podemos desear y estoy seguro que lo vamos a lograr. El equipo estará por fin donde debe estar después de tantos años de penurias y para Zaragoza será algo muy importante en prestigio, reconocimiento, marca de ciudad y actividad económica, porque actualmente no hay nada que mueva tanta pasión globalmente como el fútbol", remarca Azcón que, además de como alcalde, también habla como seguidor. "Los aficionados zaragocistas son los que más se lo merecen, porque son los que siempre están ahí, cuando las cosas van bien y cuando no. Son los que con paciencia han sabido animar y sufrir al mismo tiempo durante esos siete años y ahora no se nos va a escapar esta oportunidad de devolverles con el ascenso toda esa pasión".