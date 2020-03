Lalo Arantegui renueva con el Real Zaragoza por cuatro temporadas

El Real Zaragoza y Lalo Arantegui continuarán de la mano por cuatro temporadas más. El conjunto blanquillo ha anunciado la prolongación del contrato de su director deportivo por cuatro cursos, así como la continuidad del actual secretario técnico del club, José María Barba.

Lalo Arantegui y el Real Zaragoza han llegado a un acuerdo para la renovación del director deportivo del equipo blanquillo desde febrero de 2017. El zaragozano ocupó la dirección deportiva tras la destitución de Narcís Juliá y desde entonces ha sido en encargado de conformar la plantilla y el cuerpo técnico del equipo de la capital del Ebro. Lalo ya anunció hace un mes que el acuerdo para su continuidad en el club estaba cerca: "Llevamos hablando bastantes semanas del tema y no se va a demorar mucho en el tiempo porque el acuerdo es sencillo y rápido. No voy a ser ningún problema para el club porque soy de Zaragoza y zaragocista y mejor que aquí no voy a estar en ningún sitio", explicó en la presentación de Jawad El Yamiq.

Junto a él también ha trabajado siempre José María Barba, que también se mantendrá vinculado a la entidad zaragozana. El presidente, Christian Lapetra, y Lalo han firmado en la tarde del martes la prolongación de su contrato y este miércoles comparecerán a partir de las 11.30 en la sala de prensa del estadio de La Romareda.