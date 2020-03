Íñigo Eguaras: "Hay cosas positivas en cuanto a mi renovación y espero quedarme"

Íñigo Eguaras ha tomado la palabra en la mañana del martes. El centrocampista navarro termina contrato en junio, pero ha declarado que "hay cosas positivas" en cuanto a su renovación con el Real Zaragoza y ha añadido: "espero quedarme". "El club sabe que me quiero quedar aquí y sé que acabo contrato en junio, pero es verdad que tengo cosas positivas y es cosa de mi representante con el club. Aquí estoy muy contento y todo el mundo sabe que soy muy feliz en el club. En el momento en que se tenga que comunicar algo, se dirá", ha explicado el centrocampista.

El '16' del Real Zaragoza cumplió el pasado fin de semana 100 partidos con el conjunto blanquillo. "Estoy muy contento por ello. Me siento muy querido y es un orgullo llegar a esta cifra", ha aseverado. Eguaras ha analizado también el empate cosechado en Santander (2-2) el sábado pasado ante el Racing. "El partido fue muy malo, no estuvimos a la altura. Sabíamos que era un partido trampa. Ellos venían en una situación muy complicada y sabíamos que podíamos aprovechar los pinchazos que había habido en los partidos de antes, pero no estuvimos a la altura", ha asegurado. "No entramos como debíamos de entrar en el partido. Ellos cambiaron la forma de jugar metiendo cinco defensas y no supimos bien cómo reaccionar. No tuvimos en ningún momento el control del partido, estábamos muy largos, fue un partido de transiciones y ahí nos pillaron varias veces, sobretodo en el primer tiempo, aunque no nos metieron gol. En la segunda parte creo que empezamos más o menos bien, pero volvimos a perder la posesión del balón y en las áreas no estuvimos contundentes", ha apuntado.

A pesar de que el encuentro fuera malo el Real Zaragoza tuvo capacidad para reaccionar e igualar el resultado en dos ocasiones. "Las reacciones que estamos teniendo ante los goles están siendo muy rápidas y efectivas. No bajamos los brazos, luchamos hasta el final, sabemos que los partidos son muy largos y en cualquier momento se le puede dar la vuelta", ha declarado. Eguaras perderá para el próximo encuentro a su gran socio en el centro del campo: Raúl Guti, una baja sensible en un puesto en el que no hay muchas alternativas. "En esa posición es junto donde menos gente estamos, pero tenemos jugadores que pueden suplir muy bien las bajas y estoy seguro de que todo saldrá bien", ha confesado el navarro.

El Málaga es el siguiente rival de los zaragozanos (domingo a las 16.00 en La Rosaleda), un encuentro del que también ha hablado Eguaras. "Estamos viendo que el Málaga parece que está remontando desde el cambio en la propiedad. Va a ser un partido y una salida muy complicada. Tendremos que estar muy concentrados y pendientes sobretodo en el inicio del partido y seguir esta línea de ser muy regulares en las dos áreas". Una segunda salida a la que hará frente el Real Zaragoza para tratar de mantener la ventaja con sus perseguidores y hacer bueno el empate en Santander, donde el equipo estuvo arropado por más de 1.500 aficionados. "En el vestuario decimos que nos quedamos ya sin palabras para agradecer todo lo que nos da esta afición. Lo del otro día fue una cosa que yo fuera de casa no había vivido nunca y estamos muy contentos de todo el apoyo que recibimos. Esperemos poder devolvérselo", ha aseverado.

Un agradecimiento que la plantilla espera dar en forma de ascenso a Primera División, para lo que quedan doce finales. "Cada vez va quedando menos. Llevamos tiempo diciendo que esto es ya un partido a partido. Tenemos que centrarnos en cada fin de semana, no mirar más allá e ir sacando los partidos poco a poco. Este año la cosa pinta bien, esperemos que termine así y demos una alegría", ha deseado. Eguaras consiguió hace dos semanas ante el Deportivo de La Coruña su primer gol en casa con el club zaragozano. "Por supuesto que tenía ganas de marcar en La Romareda con el Zaragoza. Los goles que había hecho con esta camiseta habían sido todos fuera de casa y el otro día tuve la suerte de abrir el marcador", ha recordado. "Sientes algo por dentro cuando marcas aquí en La Romareda y festejarlo con toda tu gente te da un plus de motivación", ha explicado Íñigo Eguaras en su comparecencia.