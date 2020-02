Lapetra descarta la marcha de Luis Suárez al Barça

Luis Suárez continuará en las filas del Real Zaragoza hasta final de temporada. Así lo confirmó este sábado el presidente zaragocista, Christian Lapetra, en los instantes previos al encuentro frente al Fuenlabrada.

"Si el Barça tiene problemas porque tiene un ‘9’ lesionado, estará buscando aquellos jugadores que estime oportuno, pero Luis Suárez está cedido por el Watford y no hay clausula de salida bajo ningún concepto. No se contempla su marcha. Tenemos que estar todos tranquilos", señaló Lapetra ante los micrófonos de Gol TV, dejando claro que el club maño no contempla la salida del atacante hispano-colombiano.

En los últimos días, se venía hablando del interés del conjunto culé por hacerse con los servicios de Luis Suárez para suplir las bajas de Dembélé y de su particular Luis Suárez, pero Lapetra quiso tranquilizar a los aficionados con unas contundentes declaraciones. "Estará con nosotros hasta junio", zanjó, sobre uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla blanquilla. El cafetero suma 14 goles -ayer podría haber ampliado esa cifra de no ser por su desacierto desde los once metros ante el Fuenlabrada- y es el gran referente del ataque.

Suenan otros exzaragocistas

Entre los nombres que maneja el Barça para reforzar su línea ofensiva figuran otros dos exzaragocistas, Ángel Rodríguez y Willian José, que estuvo a las órdenes de Quique Setién en Las Palmas y es del gusto del entrenador cántabro.

Sin embargo, su homólogo en la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no está dispuesto a desprenderse del delantero brasileño. Del mismo modo, en el Getafe, Pepe Bordalás niega que haya habido contactos con el Barça para mover la salida de Ángel con destino al Camp Nou. "No hay que tener ningún tipo de inquietud", subrayó anteayer el preparador del enrachado equipo madrileño.