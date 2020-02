Razones de un empate insuficiente

Posible penalti a Luis Suárez. Con el tiempo reglamentario a punto de consumirse, llegó otra jugada polémica. Suárez fue derribado sobre la línea del área al disputar un balón rechazado por la defensa visitante, pero el trencilla consideró que el contacto no fuese suficiente como para señalar otro penalti. Esta vez no hubo consulta en el VAR y la afición blanquilla volvió a manifestar su enfado, en aumento hacia el final del choque, con los futbolistas del Fuenlabrada aprovechando cualquier resquicio para perder tiempo. Los cinco minutos de añadido quedaron cortos para lo presenciado sobre el terreno de juego. El Zaragoza ya no dispuso de opciones claras para marcar y tuvo que conformarse con sumar un punto que sabe a poco. Ocasión perdida hacia el asalto de la zona de ascenso directo.