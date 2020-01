Pepe Mel: "El Zaragoza lleva unos años haciendo las cosas bien"

Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas, rival este martes del Real Zaragoza en liga, ha destacado el papel del equipo aragonés en la presente temporada y ha subrayado la buena línea de trabajo que viene desempeñando en las últimas campañas. “Las clasificaciones no engañan. Si está tercero es por méritos propios, y lleva unos años haciendo las cosas bien. Tiene gente joven y apuestan por gente de la tierra, como nosotros, y por eso me gusta. Hacen buen fútbol”, apuntó el veterano entrenador madrileño. Pepe Mel predijo un duelo sugerente: “Veremos un partido atractivo para el público y tenemos que tomarlo con máxima intensidad. Más allá del enorme listado de bajas, debemos enganchar a la gente y seguir en las zonas de privilegio”, señaló.

Las Palmas viene de ser eliminado este fin de semana por el Badajoz en la Copa del Rey. “No me gusta caer con ningún rival, y hemos perdido una opción importante para tener al equipo activo continuamente. Si a un futbolista no le importa perder, conmigo no tiene nada que hacer”, indicó Mel. “Espero que estén dolidos porque lo primero que le exigimos a un futbolista es que, si no se ha hecho lo que se podía hacer, esté cabreado consigo mismo e intente corregir esos errores cometidos”, agregó el entrenador del conjunto canario.

Las Palmas viene de una semana de bajas y lesionados. Hasta 12 jugadores han sufrido contratiempos de uno u otro tipo. Confeccionar la convocatoria obligara a Pepe Mel a recurrir al filial. “Mañana vendremos por la mañana a la Ciudad Deportiva para ver las opciones que tenemos porque hay futbolistas que llegan tocados, y ante tantas bajas tenemos que tomar decisiones”, anunció el preparador madrileño. Será baja segura Rubén Castro, Mauricio Lemos y Álvaro Lemos. “Ni Rubén ni Álvaro tienen el alta, y Mauricio ha entrenado hoy por primera vez. Tenemos el tema de las fichas con la gente de la cantera, pero no me quiero adelantar”, aseveró.