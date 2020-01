El uno a uno del Nástic de Tarragona-Real Zaragoza

El Real Zaragoza ha conseguido este sábado una importante victoria en Tarragona. El 1-3 permite a los de Víctor Fernández avanzar en la Copa del Rey y entrar en el bombo de los dieciseisavos de final. En un encuentro no excesivamente brillante, el equipo blanquillo hizo los deberes ante un rival de inferior categoría con un once inicial en el que no estuvieron muchos titulares, pero que fue perfectamente reconocible. En la segunda parte, hubo tiempo para el debut de dos canteranos.

1 Ratón Actuación con luces y sombras, irregular. Una buena parada a Márquez, un par de salidas del área sin brújula, sin respuesta en el gol. 2 Delmás Bien en defensa ante Montero, sufrió más al final con Ballesteros. Hacia arriba, valiente pero cortocircuitado por Papunashvili. 1 Guitián Partido sin pena ni gloria, sin mucho contenido. Cumplió con los mínimos, erró algún pase sencillo y sufrió a sus espaldas al final. 1 Grippo Sirve exactamente lo mismo que en la evaluación de Guitián. El bullidor Amang le ganó la partida varias veces, sin consecuencias. 1 Clemente Víctor lo probó en el lateral zurdo, como ya hizo Natxo en pretemporada de hace dos años. Brugué le dio problemas. Guadianesco. 1 Igbekeme Intentó ser el catalizador del juego desde atrás, con escaso éxito pese a su empeño. Corrió mucho, pero domó mal el balón. Suplido. 1 Javi Ros Tuvo un día amorfo, demasiado tapado y sin soltura en el juego. Mal en muchos pases, aceptable al corte. Gestó el 0-1 con un centro. 1 Papunashvili El gol maquilló su labor. Ausente durante largos minutos hasta el final. Individualista, no vio pases claros a otros. Falló un mano a mano. 1 Kagawa En su línea: fue de más a menos claramente y dejó acciones mucho más efectistas, para la galería, que efectivas para el equipo. Flotante. 2 Álex Blanco El mejor del primer tiempo. Profundo, con buenas conducciones y desmarques, recibió muchas patadas. Decayó tras el descanso. 0 Linares No aprovechó su titularidad. En los 70 minutos que jugó apenas entró contacto con la pelota ni halló remate alguno. Irrelevante. 1 M. Aguado Debutó sustituyendo a Igbekeme para jugar 35 minutos. Le tocó lidiar la fase más obtusa del equipo. Cumplió el expediente. - Baselga Otro que se estrenó en partido oficial con el primer equipo, como relevo de Linares durante 20 minutos. Entró poco en juego. 3 Soro Está en fase sobresaliente. En solo 10 minutos, cuando suplió a Blanco, dinamizó el ataque de un equipo dubitativo. Parió el 1-3.