Ni subastas ni largas negociaciones. El Zaragoza quiere cerrar la llegada de un delantero cuanto antes, al ser posible la próxima semana, y en sus últimos contactos con el entorno de Rafa Mir y el Wolverhampton inglés, dueño del pase del ariete murciano, ya ha puntualizado que no participará en subastas. Primero, porque su capacidad económica, aun con la salida de Pombo y la previsible de Papunashvili, no le alcanza para hacerse cargo de los 500.000 euros que el Wolverhampton exige por Rafa Mir. Segundo, porque el club aragonés no quiere entrar en un proceso de tiras y aflojas con otros clubes que demore la incorporación hasta los días finales del mercado de enero. Además, el Wolverhampton y los agentes de Rafa Mir están prevaleciendo los tanteos y ofertas procedentes de Primera División española.

Aunque el canterano del Valencia tiene un cartel importante en Segunda, donde, además del Zaragoza, han movido ficha por él otros clubes como el Huesca y Las Palmas -donde ya jugó cedido el pasado curso; Rafa Mir también tiene pretendientes en Primera. Mallorca y Granada, principalmente, además de Osasuna y Éibar tienen anotado en rojo el nombre del ariete. En este caso, incluso el Mallorca podría asumir un traspaso por el futbolista, fórmula que el Wolverhampton contempla si le permite recuperar los dos millones de euros que desembolsó hace dos años por él. Se espera que, en los próximos días, el Wolverhampton y el Nottingham Forest, donde Mir está a préstamo desde julio y donde no va a continuar, resuelvan y anulen el contrato de cesión.

NOTICIAS RELACIONADAS El Zaragoza se lanza a por Rafa Mir

El Zaragoza presentó en los últimos días de 2019 una oferta formal por Rafa Mir, tal y como avanzó heraldo.es. Solicitó su cesión haciéndose cargo de porcentaje elevado de su salario de la segunda mitad de la temporada, aunque no de la totalidad como piden los ‘Wolves’. El delantero de 22 años, por condiciones y perfil, era la opción prioritaria, aunque el club aragonés ha observado esta operación en todo momento desde su complejidad e inferioridad económica respecto a otras vías. De forma paralela, el Zaragoza no ha descuidado otras alternativa de semejantes rasgos futbolísticos, y espera que durante los próximos días pueda cristalizar la incorporación de un delantero, se llame Rafa Mir o no.